Маленькие сызранцы раскрасили амурских тигров

Каждый юный художник унес домой собственноручно раскрашенный рисунок. Фото: АО «СНПЗ»

Фото и рисунки на память

Темой экологической площадки стали редкие животные, опекаемые «Роснефтью». Самый известный подопечный нефтяников - белый медведь: под защитой находятся и дикие мишки, и проживающие в российских зоопарках. Также компания поддерживает программы по изучению и сохранению популяций амурского тигра, атлантического подвида моржа и черноморских китообразных, белой чайки и гусей Эвенкии.

Как известно, текст лучше запоминается, когда его пишешь, а изображение - когда рисуешь. Сотрудники Сызранского НПЗ принесли на праздник множество фломастеров и карандашей, предложив ребятам раскрасить картинки с животными. Рисунки в ярких брендированных паспарту юные художники забрали с собой как напоминание о том, что братья меньшие нуждаются в нашей защите. Даже самые крупные из них: сравнить себя с белым медведем и амурским тигром маленькие горожане смогли у ростомера, изображающего этих зверей в натуральную величину. Дети с удовольствием фотографировались на фоне хищников, а еще - изучали стенд с животными, занесенными в Красную книгу. О них всем желающим подробно рассказали заводчане.

- Я раскрашивала дельфина, потому что недавно была на Черном море и видела этих животных, они очень красивые и их надо охранять, - поделилась шестилетняя Милана Пылаева. - А еще я узнала, что белый медведь намного выше меня, и даже папы моего он выше. А картинку я повешу в своей комнате!

Дети унесли домой не только рисунки, но и новые знания о природе. Фото: АО «СНПЗ»

Творческая площадка нефтепереработчиков стала одной из самых посещаемых на детском празднике в честь Дня города – здесь побывало коло 300 ребят.

- Я как сотрудник предприятия горжусь, что мои коллеги вносят ощутимый вклад в укрепление экологии региона, - говорит директор музейно-презентационного комплекса СНПЗ Елена Надршина, которая пришла на праздник с сыном Михаилом. - Помимо производственных проектов реализуются и волонтерские – заводчане выходят на субботники, сажают деревья. Здорово, что в ряду этих мероприятий важное место занимает работа с детьми. Такая площадка – это не только про развлечение. Это новые знания и экологическое воспитание.

Сызранцы «померялись ростом» с медведем и тигром. Фото: АО «СНПЗ»

С мыслями о будущем

Организация интерактива от СНПЗ уже стала традицией. Ранее заводчане радовали горожан профориентационной площадкой «Стань нефтяником». Как сочетаются эта профессия и забота об окружающей среде? Напрямую, и не только по работе в соответствии с экологическими стандартами. Политика нефтяной компании нацелена на сбережение природы для будущих поколений. Например, недавно в рамках программы сохранения биологического разнообразия «Роснефти» красноярские ученые получили данные, позволяющие сделать оптимистичный прогноз относительно приспосабливаемости диких северных оленей к изменениям климата. Сызранские нефтяники также вносят свой вклад в сохранение биоразнообразия, ежегодно восполняя популяцию ценных и промысловых рыб в Волге. Совсем недавно они выпустили в Саратовское водохранилище 36.6 тысяч мальков стерляди, на осень запланирована акция по выпуску сазана. Всего за последние 10 лет в свободное плавание по волжским волнам отправилось около 900 тысяч маленьких рыбок.