ВТБ Лизинг обеспечит покупателей самосвалов и тягачей Shacman доступным финансированием

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ Лизинг и «Интертехника» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ позволит клиентам лизинговой компании пополнять и обновлять автопарки техникой Shacman с субсидией на аванс в размере 300 тыс. рублей. Подписи под соглашением поставили генеральные директора предприятий Антон Мусатов и Рустам Шарипов.

В рамках совместной программы клиентам лизинговой компании станут доступны наиболее востребованные модели: самосвалы Shacman X3000 и X5000, тягачи X3000, X5000, X6000, а также новинка — шторный прицеп, представленный на выставке. Все условия договора лизинга в остальном остаются неизменными.

«Партнерское соглашение с дистрибьютором техники нацелено на поддержку российского малого и среднего бизнеса. Предлагаемые условия позволят представителям строительного сектора и перевозчикам снизить первоначальные затраты на технику, необходимую для решения их бизнес-задач, — сообщил Антон Мусатов. - Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, так как видим заинтересованность со стороны наших клиентов в продукции Shacman: её продажи за 7 месяцев текущего года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что новое предложение кратно увеличит продажи бренда».

Самосвалы и тягачи поступают в Россию после полного комплекса испытаний, проверок и получения сертификатов качества и соответствия стандартам РФ, она также адаптирована под погодные условия.

«Одной из ключевых ценностей для клиента является быстрое и дешёвое финансирование поставок грузовой техники – залог непрерывного развития важнейших отраслей российской экономики. Сотрудничество таких участников отрасли, как Sinoway Group (ООО ИнтерТехника) и ВТБ Лизинг, позволяет предоставить отечественному бизнесу широкий выбор современного и функционального грузового транспорта. А удобные программы лизинга позволят сделать расширение автопарка еще более доступным», — отметил Рустам Шарипов.

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