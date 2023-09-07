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Общество7 сентября 2023 11:17

«Новорожец», «ВИЛ-100», «Мадонна»: какое название мог получить ВАЗ-2101

53 года назад был утвержден автомобильный бренд «Жигули»
Евгений ЕГОРОВ
В дизайне шильдика "Жигулей" угадываются и волны, и горы, и ладья

В дизайне шильдика "Жигулей" угадываются и волны, и горы, и ладья

7 сентября 1970 года постановлением советского правительства для автомобиля ВАЗ-2101 было утверждено название «Жигули». Возникновение этого бренда изобилует нестыковками и противоречиями. «КП-Самара» вспоминает историю выбора имени «Жигули».

Почему ВАЗ, а не ТАЗ

Как известно, первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 сошли с конвейера Волжского автозавода в апреле 1970 года. Но на тот момент у них еще не было утвержденного названия, кроме аббревиатуры завода и серийного номера. Хотя уже прошло всенародное голосование, и победило в нем… другое название, вовсе не «Жигули»!

К слову, и аббревиатура ВАЗ появилась не сразу, и придумали ее отчасти… итальянцы. Сложившаяся практика использовать в названии автозавода имя города, в котором находится предприятие, для Тольятти не подходила. ГАЗ, МАЗ, даже КрАЗ — звучит. ТАЗ — ну сами понимаете…

Потому в технической документации советские специалисты использовали громоздкий набор слов «Завод по производству легковых автомобилей в г. Тольятти». Представители компании FIAT, которым приходилось создавать тонны своей документации, поступили проще и стали писать в своих бумагах «Автозавод на Волге».

Эта идея показалась интересной советской стороне, тем более в Тольятти уже была построена ГЭС, именовавшаяся Волжской — почему бы не быть Волжским и автозаводу? Тот факт, что на Волге уже был один автозавод (Горьковский), выпускавший к тому же автомобили «Волга», - препятствием не стал. Аббревиатура ВАЗ (Волжский автомобильный завод) была утверждена официально.

В соответствии с этим выглядело вполне логичным, что во всенародном голосовании для нового автомобиля производства Волжского автозавода победило название «Волжанин». Автозавод — Волжский, значит, и автомобиль - «Волжанин», все сходится. А то, что уже есть автомобиль «Волга» - ну, неважно…

Кстати, название «Волжанин» много лет спустя получили автобусы, выпускаемые в городе Волжский Волгоградской области, но это уже совсем другая история.

«Жигули» не побеждали в голосовании

А история с голосованием за имя вазовского автомобиля вообще вышла странной. В Сети довольно много противоречивой информации на этот счет. Но точно то, что объявление о старте голосования вышло в 1968 году в ноябрьском номере журнала «За рулем». Вроде бы по инициативе редакции, поддержанной профильным министерством советского правительства.

Жители СССР активно выбирали имя для вазовского "первенца"

Жители СССР активно выбирали имя для вазовского "первенца"

Свои варианты граждане присылали бумажными письмами в редакцию журнала — иных способов тогда и не было. По одним данным, редакция получила около 30 тысяч заказных писем с предложениями имен, по другим — около 50 тысяч, по третьим — более 50 тысяч. Количество подсчитанных вариантов названий в источниках называется точное — 1812.

Разумеется, в числе предложенного было много и экзотических имен, и откровенно абсурдных. Например, «Директивец», «Новорожец», почему-то даже были варианты «Татарин» и «Мадонна».

Поскольку выпуск машины заведомо планировался в год 100-летнего юбилея Владимира Ильича Ленина), не могло не быть имен на эту тему: «ВИЛ-100», «Ильич», «Гений», «Сотая весна»...

Советские граждане изощрялись в словотворчестве: «Десина» («детище советского и итальянского народов»), «Совиталь», «Россита» (тут понятно, на эту же тему), «Пато» («Пальмиро Тольятти»).

Много было и банальщины: «Мечта», «Искра», «Авангард», «Луч», «Весна» (не сотая, а просто весна) и тому подобное.

В итоге редакция «За рулем» волюнтаристским методом отобрала 100 более-менее подходящих названий и устроила два тура голосования. В «суперфинале» больше всех голосов, как уже было сказано выше, набрал вариант «Волжанин». «Серебро» и «бронза» были у имен «Мечта» и «Дружба».

Ситуация складывалась похожая на ту, которую позже описал Эдуард Успенский в книге про дядю Федора: когда герои выбирали имя теленку и победил вариант «Чайник». То есть «всенародно выбранные» имена вообще не подходили будущему автомобилю. К тому же жюри было против не только банальных и ничего не значащих имен типа «Мечты» и «Дружбы», но и против географической привязки. А значит, из «шорт-листа» выкинули и победившее имя «Волжанин», и... занявшие четвертое место в списке «Жигули»!

Победителем, таким образом, было признано наименование, занявшее пятое место в голосовании, - «Лада».

Голосование ничего не значило

Но, как свидетельствуют другие источники, голосование в журнале «За рулем» в большей степени было, как теперь сказали бы, «пиар-акцией». На самом деле название «Жигули» уже было выбрано и утверждено двумя годами ранее руководством автозавода.

Первые шесть "копеек" не имели своего имени

Первые шесть "копеек" не имели своего имени

Еще в феврале 1967 года генеральный директор строящегося предприятия (он же — замминистра автомобильной промышленности СССР) Виктор Поляков поставил перед своими подчиненными задачу выбрать имя для будущего автомобиля. «Топ-менеджеры» ВАЗа накидали список из восьми названий и в последний момент добавили вариант от конструктора Алексея Черного: «Жигули».

Он и победил. К тому моменту, как был объявлен конкурс журнала «За рулем», итальянцы уже получили техзадание на изготовление шильдика «Жигули». Было ли это продуктом итальянских дизайнеров или советских, - но первый вариант шильдика, использовавшийся многие годы, был действительно шикарным. В шрифте можно было увидеть изображение и волжских волн, и жигулевских возвышенностей, а буква «г» выглядела как волжская ладья, что перекликалось с логотипом на радиаторе автомобиля.

Дальше — известная история про то, как Запад пришел в ужас от слова «Жигули», созвучного с «жиголо», и вот тут-то и пригодился победивший во всенародном голосовании вариант «Лада». Который теперь и носят практически все вазовские автомобили. А название «Жигули» осталось за линейкой заднеприводной «классики» - от «копейки» до «семерки».

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