«Новорожец», «ВИЛ-100», «Мадонна»: какое название мог получить ВАЗ-2101

В дизайне шильдика "Жигулей" угадываются и волны, и горы, и ладья

7 сентября 1970 года постановлением советского правительства для автомобиля ВАЗ-2101 было утверждено название «Жигули». Возникновение этого бренда изобилует нестыковками и противоречиями. «КП-Самара» вспоминает историю выбора имени «Жигули».

Почему ВАЗ, а не ТАЗ

Как известно, первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 сошли с конвейера Волжского автозавода в апреле 1970 года. Но на тот момент у них еще не было утвержденного названия, кроме аббревиатуры завода и серийного номера. Хотя уже прошло всенародное голосование, и победило в нем… другое название, вовсе не «Жигули»!

К слову, и аббревиатура ВАЗ появилась не сразу, и придумали ее отчасти… итальянцы. Сложившаяся практика использовать в названии автозавода имя города, в котором находится предприятие, для Тольятти не подходила. ГАЗ, МАЗ, даже КрАЗ — звучит. ТАЗ — ну сами понимаете…

Потому в технической документации советские специалисты использовали громоздкий набор слов «Завод по производству легковых автомобилей в г. Тольятти». Представители компании FIAT, которым приходилось создавать тонны своей документации, поступили проще и стали писать в своих бумагах «Автозавод на Волге».

Эта идея показалась интересной советской стороне, тем более в Тольятти уже была построена ГЭС, именовавшаяся Волжской — почему бы не быть Волжским и автозаводу? Тот факт, что на Волге уже был один автозавод (Горьковский), выпускавший к тому же автомобили «Волга», - препятствием не стал. Аббревиатура ВАЗ (Волжский автомобильный завод) была утверждена официально.

В соответствии с этим выглядело вполне логичным, что во всенародном голосовании для нового автомобиля производства Волжского автозавода победило название «Волжанин». Автозавод — Волжский, значит, и автомобиль - «Волжанин», все сходится. А то, что уже есть автомобиль «Волга» - ну, неважно…

Кстати, название «Волжанин» много лет спустя получили автобусы, выпускаемые в городе Волжский Волгоградской области, но это уже совсем другая история.

«Жигули» не побеждали в голосовании

А история с голосованием за имя вазовского автомобиля вообще вышла странной. В Сети довольно много противоречивой информации на этот счет. Но точно то, что объявление о старте голосования вышло в 1968 году в ноябрьском номере журнала «За рулем». Вроде бы по инициативе редакции, поддержанной профильным министерством советского правительства.

Жители СССР активно выбирали имя для вазовского "первенца"

Свои варианты граждане присылали бумажными письмами в редакцию журнала — иных способов тогда и не было. По одним данным, редакция получила около 30 тысяч заказных писем с предложениями имен, по другим — около 50 тысяч, по третьим — более 50 тысяч. Количество подсчитанных вариантов названий в источниках называется точное — 1812.

Разумеется, в числе предложенного было много и экзотических имен, и откровенно абсурдных. Например, «Директивец», «Новорожец», почему-то даже были варианты «Татарин» и «Мадонна».

Поскольку выпуск машины заведомо планировался в год 100-летнего юбилея Владимира Ильича Ленина), не могло не быть имен на эту тему: «ВИЛ-100», «Ильич», «Гений», «Сотая весна»...

Советские граждане изощрялись в словотворчестве: «Десина» («детище советского и итальянского народов»), «Совиталь», «Россита» (тут понятно, на эту же тему), «Пато» («Пальмиро Тольятти»).

Много было и банальщины: «Мечта», «Искра», «Авангард», «Луч», «Весна» (не сотая, а просто весна) и тому подобное.

В итоге редакция «За рулем» волюнтаристским методом отобрала 100 более-менее подходящих названий и устроила два тура голосования. В «суперфинале» больше всех голосов, как уже было сказано выше, набрал вариант «Волжанин». «Серебро» и «бронза» были у имен «Мечта» и «Дружба».

Ситуация складывалась похожая на ту, которую позже описал Эдуард Успенский в книге про дядю Федора: когда герои выбирали имя теленку и победил вариант «Чайник». То есть «всенародно выбранные» имена вообще не подходили будущему автомобилю. К тому же жюри было против не только банальных и ничего не значащих имен типа «Мечты» и «Дружбы», но и против географической привязки. А значит, из «шорт-листа» выкинули и победившее имя «Волжанин», и... занявшие четвертое место в списке «Жигули»!

Победителем, таким образом, было признано наименование, занявшее пятое место в голосовании, - «Лада».

Голосование ничего не значило

Но, как свидетельствуют другие источники, голосование в журнале «За рулем» в большей степени было, как теперь сказали бы, «пиар-акцией». На самом деле название «Жигули» уже было выбрано и утверждено двумя годами ранее руководством автозавода.

Первые шесть "копеек" не имели своего имени

Еще в феврале 1967 года генеральный директор строящегося предприятия (он же — замминистра автомобильной промышленности СССР) Виктор Поляков поставил перед своими подчиненными задачу выбрать имя для будущего автомобиля. «Топ-менеджеры» ВАЗа накидали список из восьми названий и в последний момент добавили вариант от конструктора Алексея Черного: «Жигули».

Он и победил. К тому моменту, как был объявлен конкурс журнала «За рулем», итальянцы уже получили техзадание на изготовление шильдика «Жигули». Было ли это продуктом итальянских дизайнеров или советских, - но первый вариант шильдика, использовавшийся многие годы, был действительно шикарным. В шрифте можно было увидеть изображение и волжских волн, и жигулевских возвышенностей, а буква «г» выглядела как волжская ладья, что перекликалось с логотипом на радиаторе автомобиля.

Дальше — известная история про то, как Запад пришел в ужас от слова «Жигули», созвучного с «жиголо», и вот тут-то и пригодился победивший во всенародном голосовании вариант «Лада». Который теперь и носят практически все вазовские автомобили. А название «Жигули» осталось за линейкой заднеприводной «классики» - от «копейки» до «семерки».