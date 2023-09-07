В Тольятти запустили новое экологичное производство минеральных удобрений

В торжественной церемонии пуска производства принял участие губернатор Самарской области. Фото: Светлана ОСЬМАЧКИНА

Предприятие активно развивается: только за последние пять лет здесь открылось уже седьмое высокотехнологичное производство. Аммиачная селитра, получаемая на новой установке, одно из самых популярных и востребованных азотных удобрений в российском сельском хозяйстве. Только в Самарской области за последние пять лет потребление минеральных удобрений выросло в два раза. Учитывая растущие потребности аграриев, немаловажно, что новая установка уникальна в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.

Проект имеет значимый природосберегающий эффект: пуск новой установки позволил вывести в резерв две старых, действующих с 1965 года гранбашни, и снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. Большая часть смонтированного технологического оборудования (90%)– от отечественных поставщиков.Новое производств аммиачной селитры обошлось предприятию в пять миллиардов рублей.

Значимость новой установки для региона демонстрирует состав гостей на ее торжественном открытии, в котором приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин и представители городских властей.

- На различного рода совещаниях и форумах я часто именно «КуйбышевАзот» привожу в пример благодаря высокой эффективности, умению опережать время, привлекать партнеров к реализации абсолютно инновационных проектов, локализации продукции на самарской, российской земле, что смело можно относить к импортозамещению, высокой производственной культуре и социальной ответственности, - сказал Глава региона. - И никогда не забываю подчеркнуть миссию предприятия, с которой оно справляется наилучшим образом – улучшение экологии нашего региона.

Новая установка по производству минеральных удобрений стала ответом заводчан на растущие потребности аграриев. Фото: Андрей САВЕЛЬЕВ

Не только производственный процесс, но и сам продукт экологичен: завод прошел тщательную процедуру сертификации и получили от Минсельхоза РФ право маркировать свою продукцию товарным знаком «Зеленый эталон».

- Проект, реализованный нашим предприятием, – это серьезный вклад в сохранение комфортной окружающей среды и обеспечение продовольственной безопасности страны, - отметил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»Александр Герасименко. -

Ориентируясь на потребности российских аграриев, завод принимает активное участие в формировании механизмов доступности минеральных удобрений для отечественных сельхозпроизводителей, удовлетворяя спрос на качественную продукцию. Пуск новой установки – важный этап в реализации инвестиционной программы и устойчивого развития компании. Производство соответствует наилучшим доступным технологиям и имеет высокий уровень промышленной и экологической безопасности. Снижая воздействие на окружающую среду, мы предлагаем на рынок минеральные удобрения, обладающие улучшенными экологическими характеристиками.