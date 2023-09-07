Вонючие квартиры и религиозные предрассудки: риелтор откровенно рассказал, что его бесит в клиентах

Самарский риелтор откровенно рассказал, что его бесит в работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в обществе риелтора, увы, не принято считать за уважаемого человека. Виноваты в этом то ли стереотипы, то ли плачевная статистика. Мол, эти маклеры ничего не делают, только деньги просят. Но самарский специалист Сергей Малюткин (имя героя публикации изменено - Прим.ред.) с этим мнением категорически не согласен. Мужчина трудится в сфере продаж недвижимости больше 10 лет. Он уверен: хороших риелторов на рынке достаточно. Здесь главное — правильно искать. По его словам, зачастую сами клиенты не всегда отличаются честностью и адекватностью. Сергей Малюткин рассказал журналисту «КП-Самара» о трудных заказчиках, нелепых случаях в работе и завышенных ценах на недвижимость.

«Клиенты не стесняются «кидать» на деньги»

Если вы побаиваетесь риелторов — не переживайте! Оказывается, они боятся вас не меньше. Сергей Малюткин уверен: наткнуться на адекватного и порядочного клиента сегодня реально трудно.

-Люди почему-то решили, что могут поступать с другим человеком так, как им вздумается. Очень часто клиенты назначают встречу, договариваются о сотрудничестве, а после просто не выходят на связь. Конечно, в эти моменты я чувствую себя дураком, - говорит Сергей. - Еще чаще после выполнения моей работы, а именно — найти и привести за ручку покупателя, я остаюсь ни с чем. Покажешь квартиру, а потом продавец и покупатель договариваются в обход. Хоть и давно работаю в этой сфере, но обезопасить себя получается не всегда.

Но это лишь малая часть того, что бесит Сергея в работе. Хуже игнорщиков, по его словам, только продавцы-вонючки.

«В квартире воняло кошачьей мочой»

-Сами-то они могут быть одеты с иголочки и пользоваться приятными духами, но в их квартире при этом творится тихий ужас: вонь, грязь, вся мебель, кухня и санузел засалены. Конечно, все мы не без греха, но так же нельзя, товарищи!

За столько лет работы Сергей научился говорить с клиентом прямо. Правда, за это время мало кого получилось образумить.

-Не так давно ко мне обратилась молодая женщина, ей нужно было продать жилье, в котором она в общем-то и жила, да и живет сейчас, наверное. Я приехал по указанному адресу, чтобы пообщаться и сделать несколько снимков для подачи объявления. Если коротко, мне не хотелось даже разуваться…Каждый угол был заставлен каким-то хламом, везде валялись личные вещи и белье, но хуже всего то, что в квартире воняло кошачьей мочой. Да так, что не отмоешь, - поделился с журналистом «КП-Самара» Сергей Малюткин.

Сделка так и не состоялась. Риелтор поделился: женщина не видела в своем «небольшом бардаке» проблему.

-Ладно запах, но все остальное…Я даже помощь свою предлагал, мол, давайте помогу прибраться для хороших привлекательных фото, но эта дама заявила, что она не себя и свою хозяйственность продает, а жилье. Добиваться ее понимания я не стал, просто ушел. Браться за такую работу бессмысленно.

«Однушка в старой панельке по цене новой квартиры»

Сергей признался: его искренне раздражают люди, которые завышают цену на свое жилье.

-Если вы сейчас зайдете на самарский сайт объявлений и посмотрите, что да почем продают, то обнаружите, что многие собственники выставляют свое жилище за неадекватную стоимость из-за якобы дорогущего ремонта. Вот, например, недавно наткнулся на один любопытный экземпляр: однушка в старой панельке была по цене квартиры в новостройке из категории «заезжай и живи». Запомните, что покупателям ваш ремонт идет лишь бонусом, смотреть они будут в первую очередь на дом и его качество, потому советую опираться на среднюю рыночную стоимость, - говорит мужчина.

Вторник — пустой день

Случаются в работе риелтора и нелепые ситуации. Да такие, что даже спорить с клиентом нет сил.

-Года два назад у меня сорвалась одна сделка, ситуация была, конечно, интересная. Покупатели квартиры тогда очень торопились — заканчивался срок одобрения ипотеки. Да и свое жилье они уже продали, поэтому приходилось снимать посуточно. Проблема была в продавце, женщина постоянно медлила: долго не выходила на связь, забывала прислать необходимые документы для подачи заявки и все в этом духе. Ребята терпели до последнего, надеялись, что все получится, но случилось что-то из ряда вон выходящее, - заинтриговал своим рассказом Сергей. - После долгого ожидания банк одобрил сделку на вторник. Стоит отметить, что это был последний день одобренной ипотеки. Я тогда позвонил собственнице квартиры, чтобы договориться о времени, но она мне отказала. Она объяснила, что во вторник не получится провести сделку, потому что этот день недели у мусульман (продавец была татаркой) пустой! Вот так из-за религиозных предрассудков я остался без денег, а та семья без квартиры.