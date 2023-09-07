Многодетным – льготы, чиновникам – честная оценка: пять предложений «Новых людей», которые отразятся на жизни самарцев

Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Вести прямую оценку чиновников предложил лидер фракции Алексей Нечаев. Это можно делать на «Госуслугах». Главы районов и городов, федеральные министры - каждый житель сможет оценить их по 10-балльной шкале. Если они 2 года подряд будут получать неудовлетворительную оценку, то уйдут в отставку. Люди получат реальную власть и будут влиять на систему управления. Такая система будет гораздо эффективнее, чем красивые отчеты, к которым так привыкли чиновники.

Еще одно предложение, которое касается чиновников, внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он выступил за то, чтобы пересадить их на российские автомобили. Владислав Даванков подчеркнул, что по такому пути шли все страны, которые развивали отечественный автопром. Такое же распоряжение дал президент Владимир Путин. Деньги на покупку новых российских автомобилей появятся, если распродать автопарк иномарок. Кстати, сам Владислав Даванков уже пересел на «Москвич».

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Дать отсрочку отцам, которые воспитывают ребенка до 3 лет, призвала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Это особенно актуально сейчас, когда призывной возраст подняли до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть семья и маленький ребенок, которого нужно обеспечивать. Отсрочка полагается и тем, кто воспитывает ребенка-инвалида до 18 лет.

Люди смогут сами выбирать, где ограничить скорость электросамокатов, а где их запретить вовсе. Это произойдет, когда будет принят законопроект депутата Антона Ткачёва. Он отметил, что число аварий с участием самокатчиков постоянно растет. Они то попадают под машины, то сбивают пешеходов на тротуарах. Законопроект Антона Ткачёва поможет навести порядок и сократить число ДТП.

Продвигать в школах здоровое питание и показывать, как на организм влияют газировка, чипсы и прочие вредные продукты - в этом суть предложения депутата Госдумы Ксении Горячевой. Для этого на уроках химии и биологии нужны наглядные эксперименты. Они покажут детям, как на организм влияет та или иная еда, и помогут сделать правильный выбор.