После салюта на площадь Куйбышева подадут дополнительные автобусы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 сентября Самара отметит 437 день рождения. В честь Дня города на площади Куйбышева будет организован праздничный концерт, после которого ориентировочно в десять вечера прогремит красочный фейерверк. А потом перед многочисленными зрителями встанет вопрос – как добраться домой. Рассказываем про автобусы и трамваи на день города в Самаре 10 сентября 2023: до скольки будут ходить, как уехать с площади Куйбышева после салюта

Как будут ходить автобусы на День города в Самаре 10 сентября 2023

В День города в Самаре усилят работу общественного транспорта. Он будет ходить до полуночи. Правда, это касается не всех автобусов, а только тех, которые будут вывозить зрителей с площади Куйбышева.

К 21:30 дополнительные автобусы будут ждать зрителей на улице Самарской, в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого (по нечетной стороне). Это автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. При этом автобусы № 26 проследуют через «Волгарь», Сухую Самарку, 113 км и Озерный до автостанции «Аврора».

- Остальные автобусы будут ходить по своему графику работы в воскресенье, - сообщили журналисту «КП-Самара» в компании «СамараАвтоГаз».

Как будут ходить троллейбусы на День города в Самаре 10 сентября 2023

Несколько маршрутов троллейбусов также продлят свою работу до 00:00, чтобы увезти домой всех желающих. Как сообщили в мэрии, это касается маршрутов №№ 4, 6, 15.

Как будут ходить трамваи на День города в Самаре 10 сентября 2023

Целый ряд маршрутов трамваев будут также работать до полуночи. Это трамваи маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25. При этом трамваи №№ 1, 3, 5, 20, 22 проследуют вблизи площади Куйбышева и далее поедут согласно обычным маршрутам.

Как будет ходить метро на День города в Самаре 10 сентября 2023

График работы метрополитена в Самаре на День города 2023 также синхронизировали с остальными видами транспорта. Подземка будет открыта до 24:00.

На чем уехать с площади Куйбышева после салюта 10 сентября 2023

Уехать после салюта с площади Куйбышева 10 сентября можно будет на дополнительных автобусах. Они будут ждать горожан на ул.Самарской между Красноармейской в Льва Толстого по нечетной стороне. Автобусы подадут уже к 21:30.

Развозить горожан по домам будут автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47 и 67.

Также уехать с площади Куйбышева после салюта 10 сентября можно будет на трамвае.

Для развоза зрителей задействуют трамваи №№ 1, 3, 5, 20, 22. Они проследуют вблизи площади имени В.В. Куйбышева и далее поедут согласно обычным маршрутам.

Где будут перекрыты улицы в День города в Самаре 10 сентября

С 12:00 до 23:59 движение транспорта ограничат на нескольких улицах.

Нельзя будет проехать

– по Чапаевской на участке от Красноармейской до Вилоновской;

– по Шостаковича на участке от Фрунзе до Чапаевской;

– по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской;

– по Молодогвардейской от Ульяновской до Вилоновской;

– по Красноармейской от Чапаевской до Самарской.

Также там с 18:00 9 сентября до 06:00 11 сентября 2023 года запретят остановку и стоянку транспортных средств.

Также с 8:00 до 18:00 10 сентября 2023 года ограничат движение транспорта в Куйбышевском районе. Нельзя будет проехать по улице Александра Солженицына от улицы Осетинской до «Парка Дружбы Народов».