В Новокуйбышевске на избирательный участок пришел народный хор в полном составе. Фото: предоставлено "Комсомолке"
8 сентября 2023 в Самарской области стартовали выборы губернатора региона. Рассказываем, как они будут проходить, когда и как проголосовать и кого еще выбирают жители региона в единый день голосования в 2023 году.
Выборы губернатора Самарской области-2023 проходят в единый день голосования. В этом году это 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно в любой день.
Первый день трехдневного голосования на избирательных участках начали с исполнения гимна РФ. Члены участковых комиссий слушали его стоя. Избирательные участки открылись в 8 утра, и уже с первых минут на них потянулись люди. После выполнения гражданского долга самарцы охотно делились фотографиями с участков в социальных сетях. Так, свой выбор уже сделали председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, глава Октябрьского района Самары Сергей Радько и многие другие. Свой выбор 8-10 сентября должны сделать 2,4 млн самарских избирателей, более 900 из них проживают в Самаре, еще около полумиллиона – в Тольятти, еще около 120 тысяч – в Сызрани.
Самарцы с утра потянулись на избирательные участки. Фото: скрин видео
- С утра в регионе открылся 1751 избирательный участок, а также 16 временных участков на железнодорожном вокзале, в аэропорту и в лечебных учреждениях, - рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. – Все участки открылись вовремя.
Избирательные участки в Самарской области будут открыты 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00. Конкретные сведения о своем избирательном участке самарцы могут найти на сайте http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.
Самым необычным избирательным участком в Самарской области стал УИК на территории Самарского университета. Там работает первая в стране молодежная избирательная комиссия. Стены УИК разрисованы современными художниками, а в качестве членов УИК выступают студенты.
В Самарской области работает первая в России молодежная избирательная комиссия. Фото: скрин видео
В Новокуйбышевске во Дворец Культуры на площади Ленина пришел голосовать народный хор в праздничных концертных костюмах. Артисты дружно проголосовали, а потом на ступеньках ДК усторили импровизированный концерт, спели народные песни под гармошку.
Праздничный концерт встречал избирателей и на участках в Отрадном. Здесь артисты в народных костюмах также исполнили зажигательные песни перед крыльцом одного из участков
Как сообщил Вадим Михеев, 321 избирательный участок в регионе (это более 20% УИК) оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.
Напомним, в выборах губернатора Самарской области участвует пять кандидатов: действующий глава региона Дмитрий Азаров (ЕР), зампред Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), временно не работающий Михаил Маряхин (Справедливая Россия – За правду), финдиректор ООО «КД ПМК» Сергей Пухаев (Новые люди), зампред комитета Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).
Многие чиновники уже отчитались о голосовании у себля в соцсетях. Фото: Сергей Радько
Одновременно с губернатором в Самарской области 8-10 сентября выбирают и местных депутатов. Такие выборы проходят в Тольятти (Здесь «разыгрывают» 35 мандатов) и в Сызрани (26 мандатов). Также проходят дополнительные выборы по одномандатным округам в различных муниципальных образованиях региона.
Артисты дружно проголосовали в Новокуйбышевском ДК. Фото: предоставлено "Комсомолке"
Дистанционное электронное голосование на выборах губернатора Самарской области – 2023 не проводится.
На избирательных участках региона в эти дни будет работать около шести тысяч наблюдателей, которые будут следить за соблюдением всех установленных законом правил. Две тысячи наблюдателей представлены общественной палатой, еще около трех тысяч выставили кандидаты, а около тысячи – избирательные объединения. 47 территориальных избиркомов и 10% участковых избирательных комиссий оснащены системой видеонаблюдения. На остальных – работают средства видеофиксации.
Проголосовав, народный хор спел для земляков задорные песни. Фото: предоставлено "Комсомолке"