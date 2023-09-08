В Новокуйбышевске на избирательный участок пришел народный хор в полном составе. Фото: предоставлено "Комсомолке"

8 сентября 2023 в Самарской области стартовали выборы губернатора региона. Рассказываем, как они будут проходить, когда и как проголосовать и кого еще выбирают жители региона в единый день голосования в 2023 году.

Когда пройдут выборы губернатора Самарской области 2023

Выборы губернатора Самарской области-2023 проходят в единый день голосования. В этом году это 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно в любой день.

Выборы губернатора Самарской области: участки, график работы

Первый день трехдневного голосования на избирательных участках начали с исполнения гимна РФ. Члены участковых комиссий слушали его стоя. Избирательные участки открылись в 8 утра, и уже с первых минут на них потянулись люди. После выполнения гражданского долга самарцы охотно делились фотографиями с участков в социальных сетях. Так, свой выбор уже сделали председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, глава Октябрьского района Самары Сергей Радько и многие другие. Свой выбор 8-10 сентября должны сделать 2,4 млн самарских избирателей, более 900 из них проживают в Самаре, еще около полумиллиона – в Тольятти, еще около 120 тысяч – в Сызрани.

Самарцы с утра потянулись на избирательные участки. Фото: скрин видео

- С утра в регионе открылся 1751 избирательный участок, а также 16 временных участков на железнодорожном вокзале, в аэропорту и в лечебных учреждениях, - рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. – Все участки открылись вовремя.

Избирательные участки в Самарской области будут открыты 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00. Конкретные сведения о своем избирательном участке самарцы могут найти на сайте http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

Молодежный УИК и народный хор

Самым необычным избирательным участком в Самарской области стал УИК на территории Самарского университета. Там работает первая в стране молодежная избирательная комиссия. Стены УИК разрисованы современными художниками, а в качестве членов УИК выступают студенты.

В Самарской области работает первая в России молодежная избирательная комиссия. Фото: скрин видео

В Новокуйбышевске во Дворец Культуры на площади Ленина пришел голосовать народный хор в праздничных концертных костюмах. Артисты дружно проголосовали, а потом на ступеньках ДК усторили импровизированный концерт, спели народные песни под гармошку.

Праздничный концерт встречал избирателей и на участках в Отрадном. Здесь артисты в народных костюмах также исполнили зажигательные песни перед крыльцом одного из участков

Как сообщил Вадим Михеев, 321 избирательный участок в регионе (это более 20% УИК) оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все остальные УИК будут использовать технологию изготовления итогового протокола с использованием QR-кода.

Кандидаты в губернаторы Самарской области 8-10 сентября 2023

Напомним, в выборах губернатора Самарской области участвует пять кандидатов: действующий глава региона Дмитрий Азаров (ЕР), зампред Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), временно не работающий Михаил Маряхин (Справедливая Россия – За правду), финдиректор ООО «КД ПМК» Сергей Пухаев (Новые люди), зампред комитета Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).

Многие чиновники уже отчитались о голосовании у себля в соцсетях. Фото: Сергей Радько

Одновременно с губернатором в Самарской области 8-10 сентября выбирают и местных депутатов. Такие выборы проходят в Тольятти (Здесь «разыгрывают» 35 мандатов) и в Сызрани (26 мандатов). Также проходят дополнительные выборы по одномандатным округам в различных муниципальных образованиях региона.

Артисты дружно проголосовали в Новокуйбышевском ДК. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Дистанционное электронное голосование в Самарской области 2023: как проголосовать онлайн

Дистанционное электронное голосование на выборах губернатора Самарской области – 2023 не проводится.

На избирательных участках региона в эти дни будет работать около шести тысяч наблюдателей, которые будут следить за соблюдением всех установленных законом правил. Две тысячи наблюдателей представлены общественной палатой, еще около трех тысяч выставили кандидаты, а около тысячи – избирательные объединения. 47 территориальных избиркомов и 10% участковых избирательных комиссий оснащены системой видеонаблюдения. На остальных – работают средства видеофиксации.