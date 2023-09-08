Самарская область получила официальный статус столицы рационализаторства и изобретательства

Накануне нового учебного года и делового сезона советник губернатора, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»- АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева рассказала о промежуточных итогах работы и планах на ближайшее будущее.

Перезагрузка нацпроекта «Наука»

НОЦ - Научно-образовательные центры мирового уровня, призванные объединять науку и реальный сектор экономики. Сегодня в НОЦ «Инженерия будущего» входят лучшие университеты шести регионов страны. Они вовлечены в создание прорывных технологий в разных областях - от сельского хозяйства до космонавтики. Главная задача научного содружества - искать и находить самые короткие пути для внедрения смелых рационализаторских инноваций на благо страны. Накануне нового учебного года и делового сезона советник губернатора, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»- АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева рассказала о промежуточных итогах работы и планах на ближайшее будущее.

- Весной в Самаре прошел форум, в котором приняли участие все 15 НОЦов, - говорит Ольга Александровна. - По итогам 2022 года, наш центр вошел в пятерку лидеров по научной и соцально-экономической по деятельности. Впервые была проведена ротация- сформированы группы устойчивых центров, и тех, которые должны предпринять шаги для выравнивания своих показателей. При повторном принятии отчетов, видимо, будут приниматься решения по изменению состава центров: выхода слабой группы и замещению ее новыми заявками.

НОЦы были созданы в рамках национального проекта «Наука», который продлится до конца 2024 года. На форуме участникам проекта предоставили возможность принять участие в его перезагрузке- предложить свои идеи и практики, показавшие результат.

- Такой демократичный подход и глубокий анализ позволят сделать национальный проект более масштабным и перевести его на более качественный уровень, - считает Ольга Михеева. - Ведь что у нас было на первом этапе? Мы формировали структуру управления, находили свои уникальные компетенции, которые можем осилить в науке. Мы – это все участники консорциума: 28 вузов, 52 предприятия, 3 корпорации, 6 регионов, органы власти этих регионов. Мы формировали комитеты, подбирали проектные команды и сами проекты, индустриальных партнеров, которые будут обеспечивать внедрение разработок. На каждом из этих подготовительных этапов уже были внедрения- но это были заделы от каждого участника консорциума. А сейчас мы должны перейти на новое качество управления продвижением проектов. Как правильно отметил в преддверии совета по мировым НОЦам губернатор Дмитрий Игоревич Азаров «теперь вы должны развернуться в сторону внедрения».

Школьники - научный и производственный потенциал экономики

Применение инновационных решений в реальных областях экономики- конечная цель НОЦов. Самарская область имеет в этом плане богатую историю. Не случайно было принято решение о подаче заявки сделать нашу губернию столицей изобретательства и рационализаторства.

- В подготовке заявки от региона участвовали самарские предприятия и вузы - везде есть изобретатели и рационализаторы, - говорит Ольга Михеева. - Мы отработали со Всероссийским обществом рационализаторов и изобретателей эффективные идеи, которые будут реализованы, если заявка победит. Одно из интересных направлений – это работа со школьниками. Именно со школьной скамьи нужно развивать желание заниматься изобретательством и рационализаторством.

На школьников у НОЦа «Инженерия будущего» большие планы, ведь это кадровый потенциал и светлое «завтра» российской экономики.

- В конце августа в Самаре прошел форум, одной из важных тем которого стали кадровая, образовательная стратегия, интеграция науки и образования, взаимодействие производственников и общественности. Обсуждали практики работы со школьниками и студентами, наш молодежный НОЦ, «детские комитеты», которые должны встроиться в систему наставничества со стороны взрослых комитетов.Начнем с ребят 9-11 класса - они стоят на пороге выбора жизненного пути, определяются в специализированные классы, начинают готовиться к сдаче экзамена. Именно в этот момент предопределяется профессиональная стезя и становится ясно: будет ли это инженер, юрист-экономит, политолог.

Сегодня предприятия нуждаются в технических специалистах. Но как заставить ребят выбирать для сдачи ЕГЭ сложные физику и химию? У НОЦ «Инженерия будущего» есть ответ на этот вопрос.

- Мы проводим университетские субботы для школьников, - рассказала Ольга Александровна. - Ребята приходят в вуз по субботам и на конкретных технических решениях, в лаборатории, начинают понимать законы физики.Когда ненавистный учебник воплощается в красивое действующее технологическое решение, отношение к предмету меняется.

Планы на осень: индустриальный форум и фестиваль дронов

В начале сентября в Самаре прошел круглый стол с Всероссийским обществом изобретателей- рационализаторов. Главный вопрос -как изобретения и рационализаторские решения не только юридически защитить патентами, но и внедрить в производство? В октябре ожидается еще одно знаковое событие: большой индустриальный форум в Самаре.

- В планах участие большого количества индустриальных партнеров, - рассказала Ольга Михеева. - Это не только Самарская область, но и все наши регионы -партнеры: Астраханская, Саратовская области, Удмуртия и Рязанская область в части развития двуядерного центра частной космонавтики, космической долины. Планируется проведение секций по отраслям, мы хотим услышать от индустриальных партнеров по сути заказ для наших научных групп. Наши ученые представят актуальные наработки. Также хотим сделать выставку тех разработок НОЦ мирового уровня «Инженерии будущего», которые уже можно увидеть и пощупать.

А в ноябре НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» планирует провести одно из самых убедительных и зрелищных мероприятий: фестиваль дронов.

- Во-первых, с целью популяризации направления, - объяснила Ольга Михеева. - Во-вторых, мероприятие будет обучающим: будут представлены возможности, варианты решений и центры, представляющие образовательные услуги. Приедут умельцы, которые покажут свои навыки - кадровый состав беспилотья. Фестиваль пройдет в игровой соревновательной форме, но задача у него практичная и осязаемая - это конкретные кадры, разработки, идеи и возможности для тех, кто увлекается дронами- куда и к кому они могут прийти, чтобы получить дополнительные навыки и технологическую помощь. Все они нуждаются в поддержке, и, надеюсь, ее получат.