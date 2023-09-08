Тыквенные лепешки и горсть пыли: деревенская мастерица раскрыла старинный рецепт осеннего кваса

Нина Мироновна (справа) ставит квас по старинному рецепту. Фото: личный архив героини публикации

- Откуда бы нашим предкам было взять лишний сахар, чтобы жечь его для кваса? Конечно, янтарный или даже кофейный цвет напитка исстари давали тыквенные лепешки, а вовсе не жженый сахар! - говорит журналисту «КП-Самара» 63-летняя жительница Малой Малышевки Нина Шубкова. Нина Мироновна одна из последних хранит секреты приготовления осеннего кваса по старинному рецепту. Деревенская мастерица раскрыла рецепт журналисту «КП-Самара».

Два ведра лепешек

Уже сейчас Нина Шубкова готовит лепешки на будущее лето. На сезон для семьи нужно ведра два тыквенных лепешек.

- Тыкву можно парить, а можно в духовке сушить. Потом ее мешают со ржаной мукой и снова сушат в духовке. Они должны быть как железные! Такие и за год не пропадут, не протиснут! Чем темнее тыква и сами лепешки, тем темнее выйдет квас, - делится с «КП-Самара» Нина Шубкова.

Тыквенные лепешки выглядят не слишком аппетитно, но пахнут божественно. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Неказистые на вид, пахнут они просто божественно, а хранит Нина Мироновна их в тряпичных мешках.

Секретный ингредиент для ядрености

Готовить квас придется дня 3-4, а может и неделю. Вначале, если нет другой закваски, например, хмельной, на ночь нужно сделать опару из ржаной или другой грубой муки и дрожжей.

- Утром тыквенные лепешки кладу в кипяток и долго варю. Для аромата добавляю вишневые веточки. Варить надо чем дольше, тем лучше, часов пять минимум, а иначе не вкусно!

Мама меня научила для ядрености, когда отвар уже готов добавлять секретный ингредиент. Когда домашних животных кормят отрубями, в этой дробленке перемолоты ячмень, горох, кукуруза. Я эту смесь просеиваю и на флягу горсть пыли, что получится, кидаю. Ее я заливаю крутым кипятком моего отвара. Жду, когда немного остынет и тогда кладу туда опару. Все размешиваю, добавляю сухие яблоки для кислинки и ставлю в теплое местечко где квас начинает киснуть.

Квас Нины Шубковой оценили по достоинству. ото: личный архив героини публикации

Последняя из малывчан

В жаркую погоду ему хватит и дня три, чтобы хорошо забродить. Нужно следить, чтобы квас не перекис.

- Все на вкус определяю! Когда чувствую, что готов, процеживаю, добавляю совсем немного сахара: стакан на флягу, ржаной хлеб и промытый изюм, чтобы напиток не терял ядреность. Раньше у нас был бочонок деревяный, где мы готовили квас, так мы тестом замазывали в нем все щели и через краник наливали, чтобы он н выдохся.

Сейчас Нина Мироновна живет одна и уже не так часто ставит квас. Готовила его эти летом для юбилея района, не успела глазом моргнуть, как гости весь выпили, едва успела припрятать немного, чтобы напоить губернатора. Никто кроме Нины Мироновны на селе сейчас так квас не ставит – предпочитают купить в магазине готовый. Да и хлеб дома она может последняя печет. Надеется, что еще успеет передать кому-то свое мастерство.