Самарцы жалуются на пробки из-за изменений режима светофоров. Вот что говорят эксперты

Отдельная работа "левых стрелок" на ряде перекрестков привела к пробкам
Фото: Евгений ЕГОРОВ
К началу осени на ряде перекрестков Самары изменен режим работы светофоров. В соцсетях граждане бурно обсуждают новшества, и основной фон — негативный.
В частности, к образованию дополнительных пробок, по мнению самарцев, привел новый режим работы светофора на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской.
- Пробки теперь во все стороны. А самый прикол: когда горит зеленый по Стара-Загоре перед трамвайными путями, трамваю в какой-то момент тоже загорается зеленый, и нужно пропускать трамвай, - описывает ситуацию Ольга М.
- Домой всегда по этой улице еду, раньше за 35-40 минут доезжал. Теперь из-за этого светофора и пробок больше 50 минут трачу. Надеюсь, вернут старый режим работы светофора! - комментирует Алексей С.
- В субботний день стоял там три цикла светофора. Зеленый горит очень мало, красный - очень много. Раньше такого не было, - рассказывает Павел К.
Впрочем, есть версия, что на образование заторов на этом участке влияют также работы по ремонту дорожного полотна.
Самарцы жалуются также на появление дополнительных пробок перед перекрестками улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса, улиц Булкина и Антонова-Овсеенко, Советской Армии и Дыбенко.
В последних двух случаях для левого поворота теперь работает отдельная секция светофора, причем загорается она только когда включается красный свет в прямом направлении. Повернуть налево, пока прямо горит зеленый, теперь нельзя.
Улицы Булкина, Советской Армии, Дыбенко имеют только по два ряда в одну сторону. Соответственно, для левого поворота машины выстраиваются в левый ряд, а проехать прямо по факту можно только правым рядом. Из-за этого «хвосты» выстраиваются в обоих рядах.
Ранее аналогичным образом стала работать «левая стрелка» на улице Осипенко перед проспектом Ленина. В часы пик это приводит к тому, что «хвосты» из машин на обеих полосах вытягиваются настолько длинные, что перегораживают улицу Ново-Садовую.
Какой же смысл в этих новшествах и почему нельзя разрешить левый поворот, пока горит зеленый прямо, как было раньше? «КП-Самара» обратилась за комментариями к экспертам в области дорожного движения и развития города. И выяснилось, что они не разделяют настроения масс.
- Почему-то в среде автолюбителей главной ценностью считается как можно более быстрая езда. Хотя важнее всего безопасность. Важнее доехать безопасно, чем доехать быстро. В идеале левых поворотов вообще не должно быть, они противоречат концепции правостороннего движения. Но устроить такие развязки, чтоб были только правые повороты, - понятно, сложно. Поэтому логично выделить для левых поворотов отдельные секции светофоров, когда не нужно пропускать встречный поток. Это резко уменьшает вероятность ДТП. А то, что увеличиваются пробки, - это из-за увеличения количества машин и несоответствия дорожной инфраструктуры этому количеству, а не из-за светофоров, - считает преподаватель ПДД одной из автошкол Самары, автоинструктор с многолетним стажем Евгений Белоусов.
Согласен с экспертом и председатель Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.
- Левые повороты должны быть выделены в отдельную секцию, это общепринятая европейская практика. Пока этого не было, создавалась иллюзия, что пропускная способность наших дорог гораздо выше. Теперь она развенчана. Понятно, что для организации левого поворота и разворота надо создавать отдельную дополнительную полосу. Где-то это сделано, но не везде есть такая возможность. Приходится дольше стоять перед перекрестком? А если на перекрестке случится авария — сколько тогда придется стоять? Лучше чуть больше простоять, но безопасно проехать, чем рисковать, - уверен Андрей Ишмуратов.
По мнению общественника, проблему надо решать развитием общественного транспорта, на котором можно было бы доехать быстро и с комфортом. А для этого - закупать современный подвижной состав, организовывать выделенные полосы и т.п.