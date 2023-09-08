Самарцы жалуются на пробки из-за изменений режима светофоров. Вот что говорят эксперты

Отдельная работа "левых стрелок" на ряде перекрестков привела к пробкам Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Пробки во все стороны»

К началу осени на ряде перекрестков Самары изменен режим работы светофоров. В соцсетях граждане бурно обсуждают новшества, и основной фон — негативный.

В частности, к образованию дополнительных пробок, по мнению самарцев, привел новый режим работы светофора на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской.

- Пробки теперь во все стороны. А самый прикол: когда горит зеленый по Стара-Загоре перед трамвайными путями, трамваю в какой-то момент тоже загорается зеленый, и нужно пропускать трамвай, - описывает ситуацию Ольга М.

- Домой всегда по этой улице еду, раньше за 35-40 минут доезжал. Теперь из-за этого светофора и пробок больше 50 минут трачу. Надеюсь, вернут старый режим работы светофора! - комментирует Алексей С.

- В субботний день стоял там три цикла светофора. Зеленый горит очень мало, красный - очень много. Раньше такого не было, - рассказывает Павел К.

Впрочем, есть версия, что на образование заторов на этом участке влияют также работы по ремонту дорожного полотна.

Дело в «левой стрелке»?

Самарцы жалуются также на появление дополнительных пробок перед перекрестками улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса, улиц Булкина и Антонова-Овсеенко, Советской Армии и Дыбенко.

В последних двух случаях для левого поворота теперь работает отдельная секция светофора, причем загорается она только когда включается красный свет в прямом направлении. Повернуть налево, пока прямо горит зеленый, теперь нельзя.

Улицы Булкина, Советской Армии, Дыбенко имеют только по два ряда в одну сторону. Соответственно, для левого поворота машины выстраиваются в левый ряд, а проехать прямо по факту можно только правым рядом. Из-за этого «хвосты» выстраиваются в обоих рядах.

Ранее аналогичным образом стала работать «левая стрелка» на улице Осипенко перед проспектом Ленина. В часы пик это приводит к тому, что «хвосты» из машин на обеих полосах вытягиваются настолько длинные, что перегораживают улицу Ново-Садовую.

«Лучше доехать безопасно, чем быстро»

Какой же смысл в этих новшествах и почему нельзя разрешить левый поворот, пока горит зеленый прямо, как было раньше? «КП-Самара» обратилась за комментариями к экспертам в области дорожного движения и развития города. И выяснилось, что они не разделяют настроения масс.

- Почему-то в среде автолюбителей главной ценностью считается как можно более быстрая езда. Хотя важнее всего безопасность. Важнее доехать безопасно, чем доехать быстро. В идеале левых поворотов вообще не должно быть, они противоречат концепции правостороннего движения. Но устроить такие развязки, чтоб были только правые повороты, - понятно, сложно. Поэтому логично выделить для левых поворотов отдельные секции светофоров, когда не нужно пропускать встречный поток. Это резко уменьшает вероятность ДТП. А то, что увеличиваются пробки, - это из-за увеличения количества машин и несоответствия дорожной инфраструктуры этому количеству, а не из-за светофоров, - считает преподаватель ПДД одной из автошкол Самары, автоинструктор с многолетним стажем Евгений Белоусов.

Согласен с экспертом и председатель Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.

- Левые повороты должны быть выделены в отдельную секцию, это общепринятая европейская практика. Пока этого не было, создавалась иллюзия, что пропускная способность наших дорог гораздо выше. Теперь она развенчана. Понятно, что для организации левого поворота и разворота надо создавать отдельную дополнительную полосу. Где-то это сделано, но не везде есть такая возможность. Приходится дольше стоять перед перекрестком? А если на перекрестке случится авария — сколько тогда придется стоять? Лучше чуть больше простоять, но безопасно проехать, чем рисковать, - уверен Андрей Ишмуратов.

По мнению общественника, проблему надо решать развитием общественного транспорта, на котором можно было бы доехать быстро и с комфортом. А для этого - закупать современный подвижной состав, организовывать выделенные полосы и т.п.