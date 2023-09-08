Нерядовое событие: новокуйбышевские нефтепереработчики выпустили мальков стерляди в Волгу

Волонтеры-нефтепереработчики бережно отсаживают малька для взвешивания перед отправкой в Волгу. Фото АО «НК НПЗ»

Нефтепереработчики пополнили рыбные запасы Волги мальками стерляди.

Рыбные запасы Волги пополнились на 32 тысячи голов стерляжьей молоди. Мальков вырастили в рыбоводческом цехе при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка по заказу Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Компании «Роснефть».

СТЕРЛЯЖЬИ ЯСЛИ

Традиция пополнять волжские воды рыбной молодью родилась на заводе около 10 лет назад. Тогда в экологической программе предприятия появился строка о восстановлении речной экосистемы и предприятие заключило договор на выращивание мальков с монастырем. Это, кстати, был первый договор созданного при обители производства. С тех пор работники цеха по праву считают предприятие своим духовным родителем. За это время производство мальков набрало силу. Рыбоводческое хозяйство обзавелось прудами, маточником и теперь по праву считается предприятием полного цикла. Мальки очень чувствительны к условиям выращивания, поэтому вода для бассейнов проходит специальную подготовку, а для снижения затрат здесь введено производство замкнутого цикла, позволяющее экономить ресурсы. К слову сказать, в Самарской области молодь стерляди выращивают всего три рыбоводческих хозяйства, монастырское в том числе.

ВСЕ ПО НАУКЕ

Породы рыб для восполнения биоресурсов определяет наука. В точном соответствии с рекомендациями ученых, а также специалистов Росрыболовства проходит и выпуск рыбы в родную стихию. Перепад температуры воды в «яслях» и реке не должен превышать двух градусов. Перед выпуском мальков взвешивают. Ученые говорят, что для адаптации в природной среде особи стерляди необходимо набрать минимум полтора грамма. У производителей на этот счет другое мнение. Они считают, что чем больше молодь, тем выше шансы на выживание: будь она на выпуске 10 граммов, ей бы никто был не страшен. - Прежде чем приступить к подсчету молоди, мы проверили наличие ветеринарного заключения. Документы в порядке. Рыба здорова. По нормам малек стерляди перед выпуском должен весить не менее полутора граммов. Сегодня - 2,2 грамма, - сказал Владимир Кадушников, главный государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Волга-Камского территориального управления Росрыболовства. Менее 10 лет понадобилось для того, чтобы изменить ситуацию с состоянием популяции стерляди в Волге, которой грозило исчезновение из-за хозяйственной деятельности человека. Стерлядь настолько пуглива, что если ей пришлось сменить место обитания из-за того, что идет добыча песка из реки или прокладывается трубопровод, то она из-за стресса в течение двух лет выпадает их размножения. А уж если она готовилась выметать икру, а ей помешали перепады температур, что часто бывает весной, то срабатывает механизм резорбции: рыба перестает питаться, и икра рассасывается. Сегодня краснокнижная рыба, выращенная искусственным путем, так прижилась и расплодилась в Волге, что сейчас уже обсуждается вопрос о том, чтобы исключить ее из Красной книги Самарской области и разрешить любительский лов.

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ

В год сотрудники завода проводят две акции и выпускают в Волгу примерно 50 тысяч мальков стерляди и толстолобика. Количество просчитано с учетом воды, забираемой на нужды производства. На выпуск приезжают заводчане, берут с собой детей, чтобы показать итог большой и очень нужной природе и людям работы. Когда мальки несутся по белому трапу к водной глади, ребятня ликует. Бережное отношение к природе воспитывается, что называется, личным примером. Инвестиции в восполнение природных ресурсов - традиция всех самарских обществ компании «Роснефть» и всего лишь одно из многочисленных направлений экологической работы новокуйбышевских нефтепереработчиков. Их «зеленые» проекты поддерживают школьники, ученики «Роснефть-классов», студенты «политеха» и нефтехимического колледжа. - Выпуск молоди мы проводим традиционно, и каждый раз это становится событием для коллектива. Мы приглашаем сюда, в Винновку, наших ветеранов, молодых сотрудников, чтобы каждый ощутил причастность к экологическим заботам предприятия, - рассказал Даниил Костин, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды НК НПЗ.