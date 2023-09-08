Больше спите и забудьте про диеты: врач рассказал, как подготовить организм к осени

Советы от самарского врача, как не заболеть осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето, увы, закончилось, а это значит, что пора вспомнить о болезнях ранней осени. Погодные качели, которые пришлось переживать самарцам в минувшую неделю, выбивают наш организм из строя. Потому он нуждается в качественной помощи. Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал в эфире радио «КП-Самара», почему осенью заметно возрастает рост болезней и как адаптироваться после лета и не заболеть.

Бойтесь не холода, а погодных качелей

Сентябрь начался неоднозначно. Сначала первый осенний месяц напугал жителей Самарской области резкой осенней прохладой, а после сменил свое настроение и побаловал волжан жаркими деньками. Так вот, по словам эксперта, эти самые погодные качели и испытывают наш организм на прочность.

-Мы, конечно, можем чувствовать себя комфортно в любую погоду, но наш организм при этом сильно страдает. Например, сейчас ему тяжело приспосабливаться к постоянно изменяющимся внешним условиям, - говорит Александр Муравец. – Перепады температуры, сокращение дневного света, изменения барометрического давления: это все создает высокую нагрузку, что очень и очень энергозатратно для человека.

В это время организм подвержен не только простуде, но и хроническим заболеваниям. Именно ранней осенью есть риск их обострения.

-Холод здесь ни при чем. Например, на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ влияет не только перенапряжение организма, но и резкое увеличение контактов. В сентябре, как мы знаем, открываются двери школ, вузов, колледжей и детских садов.

Больше ходить и забыть о сладком

Специалист уверен: чтобы переход в осень не отразился на состоянии здоровья нужно придерживаться стандартным советам, о которых он напомнил в эфире радио «КП-Самара». По словам Александра, для начала стоит наладить режим сна и бодрствования.

-Сон — это не просто про отдых, это важный этап восстановления деятельности нервной системы и важный механизм функционирования нашего гормонального обмена, очень многие гормоны привязаны к режиму сна и бодрствования. Если сбивается гормональный обмен, то это приводит к очень негативным последствиям. На сон необходимо выделять 6-8 часов, при этом самое лучшее время для сна — с 10 часов вечера до 1 часа ночи. Если вы ложитесь позже, то компенсировать это время не получится, сколько бы вы не проспали.

Даже если за окном грустить погода в ваш график все равно должны быть включены умеренные физические нагрузки (не менее 20 минут в день). Например, ходьба. Говорит врач. И кстати, в осенне-зимний период стоит пересмотреть свой рацион.

-Конечно, чем холоднее, тем чуть больше должно поступать калорий в организм. Здесь тоже важна умеренность. Мучное и сладкое не рекомендую, нет от этих продуктов никакой пользы, но и забудьте про жесткие диеты, - говорит главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. -Меню должно быть полноценным и разнообразным, нет волшебного продукта с полным составом всех необходимых витаминов.

Раньше надо было

Что касается закаливания, то главврач утверждает: сейчас не стоит подливать масло в огонь, тренировать свой организм раньше надо было!

-Да, закаливаться нужно, но начинать сейчас уже поздно! Лучше делать это в середине лета или весной, можно даже зимой. Главное, чтобы в погоде царила стабильность. Сейчас лучше не делать резких движений.

По словам специалиста, главным и эффективным способом борьбы с сезонными заболеваниями была и остается вакцинация.

-Многие думают, что переболеть значит выработать иммунитет, но никто не задумывается о том, как страдает организм. Кстати, вакцинироваться лучше прямо сейчас.

Кроме того, специалист перечислил категории людей, которые попадают в группу риска и нуждаются в вакцинации больше других.

-Во-первых, это все дети с 6 месяцев и лица старшего возраста, это люди с заболеванием сердца и сосудов, органов дыхания, пациенты, страдающие сахарным диабетом и избыточным весом. Конечно, рекомендую прививаться беременным. Перед этой процедурой необходимо проконсультироваться с акушером-гинекологом. Поверьте, воздействие инфекций неблагоприятно воздействует на развитие плода.

Осеннее настроение — не приговор

Не секрет, что осенью на людей нападает хандра. Унылое настроение негативно влияет на качество жизни, поэтому и здесь не стоит пускать свое состояние на самотек.

-Нервно-психическое напряжения возрастает осенью по нескольким причинам: снижения светового дня, конец отпусков и выход на работу, начало школьных будней у детей. Не путайте, пожалуйста, плохое настроение с депрессией, второе уже про диагноз, - поясняет Александр Муравец. -Сладкое и алкоголь не поможет, а вот овощи и фрукты очень даже могут приподнять ваше настроение, 400 грамм — дневная норма. Можно и побольше.

Хороший метод борьбы с осенней хандрой — прогулки. Медик рекомендует проводить светлые часы проводить на свежем воздухе, если, конечно, позволяет работа.