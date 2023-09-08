«Русский язык – страшная вещь для детей»: эксперты объяснили, как не быть скучным

Самарцам рассказали, как правильно писать о культуре Фото: Елена ШИШКИНА

8 сентября в Самаре прошел мастер-класс «Школы культурной журналистики» для представителей СМИ, которые пишут об искусстве и для студентов профильных вузов. В рамках мильтидисциплинарного фестиваля «Шостакович над временем» в Самару приехали профессор, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая и музыкальный обозреватель «Радио России» Ольга Русанова.

«В голосе должны быть улыбка и драйв»

Общаясь с молодыми журналистами и студентами гуманитарных вузов столичные гостьи призвали ребят не быть слишком академичными и скучными.

- Моя профессия музыкального редактора родилась и умерла на моих глазах. Это говорит о том, что изменения происходят очень быстро. Когда я начинала работать, было три канала и у слушателя просто не было выбора. Сейчас за аудиторию бьются все: экскурсоводы, лекторы, театры, подкасты, соцсети. Как привлечь внимание в условиях такой конкуренции? Во-первых, очень хорошо знать русский язык. Я вижу, как пишущий журналист иногда не знает ударений в словах, которыми оперирует. Но говорить надо современным языком! Чтобы достучаться до публики в голосе должна быть улыбка, драйв, улыбка. Меня муж не узнает, когда я выступаю – так меняется мой голос, - рассказывает Ольга Русанова.

Музыковед говорит, что нужно настроиться и «взять» аудиторию. При этом она предупреждает, что учиться всему этому придется самостоятельно – ведь учителя в школах до сих пор очень скучно преподают русский язык, делая его самым нелюбимым предметом.

- Русский – страшная вещь для детей! Как можно современного ребенка учить на примере книг Бианки? Где современный городской ребенок и где описание мышки, шуршащей в траве, на два листа?

«Не бойтесь пробовать»

Ее коллега, органистка и редактор Евгения Кривицкая предупреждает, что в современных реалиях у классической журналистики мало перспектив. журналист сегодня не только создатель текстов, нужны дополнительные навыки: маркетинга, организатора медиа производства, умение снять видео и сделать качественное фото.

- Главное не бояться пробовать, например, начать читать лекции, делать собственные подкасты. Представьте, что кто-то устраивает в эфире обсуждение оперы «Кармен» так, как это делают подружки на кухне. Это очень популярно, потому что такое будут слушать те, кто пока далек от классической музыки и просто пасует перед пафосными лекциями искусствоведов, - поделилась главред журнала «Музыкальная жизнь».

Она советует учиться искать стержень истории и подать даже важное и официальное событие через современный язык. Ведь найти эксклюзив можно даже в жизни великого композитора, о жизни которого написаны десятки книг.