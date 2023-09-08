«В селах проголосовало уже почти 25%»: председатель облизбиркома Михеев рассказал про первый день выборов губернатора

В селах проголосовала уже почти четверть избирателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 сентября 2023 в 8 утра в Самарской области стартовали выборы губернатора. Три дня, с 8 по 10 сентября на территории области работает 1751 участок для голосования и 16 временных участов.

Почти 2,5 миллиона избирателей Самарской области могут воспользоваться своим конституционным правом и выразить свое мнение через участие в избирательной кампании. Председатель облизбиркома Вадим Михеев рассказал радио «КП-Самара», как проходит первый день голосования.

Самая максимальная и минимальная явка

По данным облизбиркома, на 15:00 явка на выборах губернатора Самарской области составила 14,1%. Вадим Михеев отметил, что в первые два дня избирательного процесса данные по явке будут собираться дважды в день – на 15 и на 20 часов. А вот в последний день голосования комиссия расширит сбор статистики – данные будут фиксировать на 10.00,12.00,15.00 и 18.00.

- У нас по области довольно-таки хорошие показатели, несмотря на что, что сегодня рабочий день и многие откладывают поход на участок на завтра. 337 743 избирателя уже реализовали свое право, - отметил Вадим Михеев,

Избиратели из Самары голосовали активно: уже 94 772 человека зарегистрировали свой выбор, что составляет 10.31%. Чуть меньше эта цифра в Тольятти - 7.13% и 37 375 избирателей.

- По всем малым городам на 15:00 приняло участие 69 202 избирателя, 17.16%. Самыми активными являются жители сельских районов - уже 136 394 избирателя смогли проголосовать на избирательных участках, а это 24,87%, - уточняет Вадим Михеев.

— Минимальный процент явки на 15:00 зафиксирован в центральном районе города Тольятти 6.78%. Максимальная явка была в Клявлинском районе - 44,03%, - пояснил Вадим Михеев.

Провокация в Сызрани и мобильные группы

Первыми на участке вы встретите наблюдателей. Они оказывают полное взаимодействие между избирателями и УИК и контроль за процессом выборов. Как рассказал Вадим Михеев, на нескольких избирательных участках Самарской области 8 сентября 2023 года были совершенны попытки вмешательства в избирательный процесс.

- В Сызрани пытались заблокировать работу некоторых участковых комиссий, безосновательно требуя пересчета бюллетеней. В Тольятти тоже присутствует подобная провокация, но мы урегулировали эти ситуации и процессу это никак не помешало, - дополнил председатель избирательной комиссии по Самарской области. - Общественная палата очень ответственно подходит к этой работе: организован штаб общественных наблюдателей и центр общественного наблюдения, где установлен массив рабочих мест для видеонаблюдений. Именно там работают выездные мониторинговые группы, которые в случае необходимости выезжают на места, либо разрешают вопросы, если на участке есть наблюдение.

А на территории малых городов региона действуют мобильные группы. Они отправляются туда, где нет возможности организовать стационарный избирательный участок