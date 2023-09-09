Самарцев ждет насыщенная культурными событиями осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступила осень, а вместе с ней – начался сезон театральных премьер, выставок и долгожданных гастролей. Собрали самые яркие события осени, выяснили, куда сходить в Самаре, рассказываем про выставки и фестивали

Фестиваль «Шостакович. Над временем»

Главным музыкальным событием осени станет многожанровый фестиваль имени великого композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Жизнь маэстро неразрывно связана с Куйбышевым, запасной столицей Советского Союза, где Дмитрий Шостакович завершил работу над легендарной Седьмой симфонией. Именно здесь, в стенах театра оперы и балета она впервые прозвучала 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда.

С 2022 года Самарский академический театр оперы и балета носит имя великого композитора, а проводимый ежегодно Международный фестиваль искусств подчеркивает особое значение личности композитора для культурной истории Самарской области.

В этом году в Самару приедут Никита Михалков, Хибла Гирзмава, Иван Бессонов, Игорь Федоров, Сергей Полунин и его балетная труппа. Здесь выступят Ансамбль современной хоровой музыки «ALTRO CORO» Российской академии музыки имени Гнесиных под руководством лауреата Премии Правительства РФ, ректора Академии Александра Рыжинского, Театр балета им. Л. Якобсона, композитор Алексей Айги вместе со своим ансамблем «4:33», один из старейших коллективов страны – Академический симфонический оркестр им. Прокофьева Донецкой филармонии, Заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров и многие другие.

В день рождения Дмитрия Шостаковича 25 сентября труппа почтит память композитора концертной программой в сквере возле памятника Шостаковичу.

Премьера балета «Барышня и хулиган» 15-16 сентября

Одноактный балет на музыку Шостаковича «Барышня и хулиган» будет представлен в эксклюзивном формате, где зрителей ожидает много сюрпризов.

Звезды в Самарской филармонии

Для ценителей музыки в новом концертном сезоне Самарской филармонии подготовлена встреча с целой плеядой звезд: Хиблой Герзмавым, Ильдаром Абдразаковым, Вадимом Репиным, Борисом Березовским, Денисом Мацуевым, Борислм Андриановым, Константином Емельяновым, Марией Баянкиной. Традиционно, в рамках филармонических концертов, с гастролями в Самару приедет Юрий Башмет.

В новом сезоне прозвучит великая и бессмертная музыка, в том числе редко исполняемая в Самаре: Первая симфония Малера, Симфония «Манфред» Чайковского, Скрипичный концерт Сибелиуса, «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса, Первый и Второй концерты Шостаковича, а также сочинения современных российских композиторов – Павла Карманова, Кузьмы Бодрова и других.

Транссибирский Арт-Фестиваль в Самаре 2023

Этот яркий музыкальный проект вносит большой вклад в развитие российской и мировой культуры, делает величайшие шедевры мировой музыки доступными для жителей многих российских городов.

Художественный руководитель фестиваля – музыкант с мировым именем Вадим Репин, один из лучших скрипачей современности.

В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля-2023 в Самарской филармонии пройдут два концерта:

24 октября - Камерный вечер, где будет звучать музыка К. Сен-Санса и С. Франка.

Исполнители: Народный артист РФ, победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1989), кавалер Ордена Почетного легиона Вадим Репин (скрипка), лауреаты международных конкурсов Елена Таросян (скрипка), Илья Тарасенко (альт), Петр Кондрашиным (виолончель), Вадим Руденко (фортепиано) и Александра Тихонова (арфа).

26 октября - Симфонический вечер с участием Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко и скрипача с мировым именем Вадима Репина.

В программе музыка П. Чайковского и Я. Сибелиуса.

Выставка Петрова-Водкина в Самаре в октябре 2023

Выставка живописи и графики К.С. Петрова-Водкина из собрания Государственного Русского музея станет ярким культурным событием осени. 26 октября 2023 года Самарский областной художественный музей откроет выставку Кузьмы Петрова-Водкина, приуроченную к 145-летию художника и 50-летию образования Самарского художественного училища, носящего имя К.С. Петрова-Водкина.

Древнерусская икона, итальянское возрождение, кубизм, фовизм, постимпрессионизм - все эти влияния сплетались в творческих поисках художника. Никогда не отказываясь от фигуративности, Петров-Водкин смело экспериментировал с чистым цветом и плоскими формами, с мистическими, космическими перспективами и символическими сюжетами.

Интересно, что первые представления о классическом рисунке, перспективе, теории цвета Петров-Водкин получил в Самаре, на курсах Федора Бурова. Петров-Водкин пишет о своем первом учителе с большой признательностью и глубочайшим уважением.

В Самару приедет треть уникального собрания произведений К.С.Петрова-Водкина. В экспозицию войдет больше 20 живописных произведений художника самых разных жанров, среди которых знаменитый Автопортрет 1918 года.

Есенинская осень в Ширяево в октябре 2023

7 октября в филиале Самарского областного художественного музея - Историко-музейном комплексе в селе Ширяево - состоится ежегодный фестиваль «Есенинская осень».

Праздник пройдет в доме близкого друга Есенина - поэта Александра Ширяевца, где сейчас открыт мемориальный музей.

Гостей ждет красивая насыщенная программа, включающая музыкальные номера, чтение стихов и мастер-классы.

Открытие Самарского археологического центра

Новый филиал областного историко-краеведческого музея имени Алабина – Самарский археологический центр уже в сентябре заработает в специально подготовленном для него здании по адресу: Самара, ул. Фрунзе, 96.

Археологический центр откроется межрегиональной выставкой «Лицом к лицу. Взгляд из прошлого». В главном экспозиционном зале будут представлены предметы археологии с древнейших времен до двадцатого века. Впервые в музейной практике посетителям продемонстрируют в 3D-модели реконструкции образов жителей нашего региона, живших на этой территории в период последних 12 тысяч лет. Их образы воссозданы по методу великого советского антрополога Михаила Герасимова.