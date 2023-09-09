Голосовали долгожители и молодожены: как прошел второй день выборов губернатора Самарской области

Рассказываем, как прошел второй день выборов губернатора Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются выборы губернатора Самарской области. Трехдневное голосование закончится 10 сентября 2023 года. Журналисты «КП-Самара» узнали, как прошел второй день работы на избирательных участках 63 региона.

Более 1700 избирательных участков и голосование на дому

Избирательные участки в воскресенье 9 сентября открылись по всей Самарской области уже в восемь утра. Как известно, их по всей губернии работает более 1700. А для тех, кто не смог прийти и отдать свой голос самостоятельно по уважительным причинам, предусмотрено голосование на дому.

6000 наблюдателей и 400 видеокамер

Особое внимание, конечно, уделяется и прозрачности избирательного процесса. Так, на участках по всему 63 региону трудятся около 6000 наблюдателей. Они контролируют ход голосования, а также фиксируют нарушения. Кроме того, организовано и видеонаблюдение — на участках работают около 400 видеокамер и 1,6 тысячи средств видеорегистрации.

Явка 9 сентября 2023 превысила 31%

Как сообщается на официальной странице Избирательной комиссии Самарской области, на 15:00 9 сентября 2023 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 31,18%.

Так, в областной столице проголосовали 231 919 человек (25,21% от общего числа избирателей). В Тольятти свой выбор сделал 86 591 избиратель (16,51%). В малых городах Самарской области проголосовали 145 600 человек, что составляет 36,10%.

Самые активные избиратели — жители сельских районов. Там проголосовало больше половины избирателей. По данным на 15:00 283 447 сельчан посетили избирательные участки, (51,59%).

От молодоженов до долгожителей

В голосовании губернатора Самарской области приняли участие необычные избиратели. Например, свой голос за понравившегося кандидата отдала 101-летняя жительница Самарской области. Клавдия Драчкова выполнила свой гражданский долг не выходя из дома. Представители участковой избирательной комиссии сами пришли к женщине.

А семья Волковых решила объединить сразу два важных события в один день. Влюбленная пара Мария и Максим сразу после ЗАГСа отправились на свой избирательный участок.

-Сегодня день рождения нашей семьи. Нам небезразлично наше будущее и будущее нашего города, нашей области, - рассказала молодая пара.