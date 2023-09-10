Беготня учебе не помеха: педагог рассказала, зачем школьникам урок «Подвижные и социальные игры»

В начальных классах детям может быть сложно высидеть уроки по 40 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современных детей все чаще и чаще называют изнеженными, аргументируя это тем, что, мол, «в наше время такого не было». И названия новых предметов порой вызывают у родителей откровенное удивление. После того, как в одной из частных школ Самары ввели урок «Подвижные и социальные игры», педагоги получили немало вопросов. Однако учителя уверены – подобная дисциплина была бы весьма полезна и в обычных школах. Зачем ученикам «вторая физ-ра» и почему важно давать детям час «побеситься» во время уроков, рассказали эксперты в эфире радио «КП-Самара».

«Детям надо сбрасывать энергию»

На уроке «Подвижные и социальные игры» играют вместе с педагогом. Кажется, это что-то типа большой переменки. А зачем это, собственно, нужно?

- Детям нужно куда-то сбрасывать энергию. Конечно, современные дети могут, как и мы в свое время, сидеть все 6 уроков по 40 минут смирно, но намного благоприятнее для их развития будет дать возможность качественного общения с одноклассниками и некой разрядки, - уверена самарский педагог подвижных и социальных игр Ольга Ильина,.

Любопытно, конечно, ведь в наше время, чтобы побегать с друзьями мы ждали урок физкультуры, а чтобы поболтать – переменку. Почему современное поколение не может существовать в подобных условиях?

- На переменах пространство не позволяет компенсировать стресс, вырабатываемый во время занятий. В нашей школе у каждого класса, до пятого включительно, есть в расписании урок подвижных игр, когда в хорошую погоду мы выходим на улицу, а в дождь остаемся в актовом зале. Эти уроки нельзя назвать физкультурой, так как у нас нет норм и рамок – мы играем и всячески взаимодействуем друг с другом. Можем даже в настолки поиграть.

«Современные школьники не наигрались»

Педагог уверяет: в начальной школе ученику действительно сложновато усидеть 40 минут за партой.

- По первым классам я вижу, что большинству ребят тяжело высиживать все уроки и тренировать усидчивость. Многие выходят с занятий и не знают куда выплеснуть эту энергию, - комментирует Ольга Ильина.

Но разве час беготни может как-то заставить детей учиться? Кажется, что перевозбудившись малыши наоборот окажутся тем более не готовы грызть гранит науки.

- После подвижных уроков дети находятся в некоем неуравновешенном состоянии. Малышам тяжело перестроится на рабочий лад, после целого часа «бесяки», но мы стараемся закончить увеселительные мероприятия чуть раньше, чтобы дать понять ребяткам, что пора настраиваться на рабочий лад.

Когда мы отправляем детей в школу – говорим, что они переходят во взрослую жизнь, но какие игры взрослым?

- Современные школьники, действительно, не наигрались, это проявляется в валяльных играх - мы лежим на ковре, играем и обнимаемся. Многим детям это нравится, но, честно скажу, не всем. Есть гиперактивные, которые висят на мне, как на лиане, а также есть те, кто аккуратно присматривается и привыкает.

Благодаря подобным мероприятиям, дети начинает по-другому взаимодействовать: они становятся командой и развивают эмпатию.

- Самая любимая игра младшеклассников - «Золотые врата» - хороводная игра, в которую они играют уже сами, - говорит педагог.

Бывают, конечно, детки, которые стесняются вступать в игру, но тут все просто - не хочешь играть, то постой и посмотри. У ребенка есть право выбора и делать то, что он хочет сейчас.

Во что играют подростки

На уроки «Подвижных и социальных игр» приходят не только младшие, но и средние классы.

- Когда мы столкнулись с проблемой прогулов в 7-8 классе, то я постаралась выяснить, в чем дело. Большинство объяснилось недопустимостью прикосновений, разговором и принуждения к играм. Грубо говоря, они кричали «Не трогайте меня». Ребятам нужен был смысл - зачем ходить на эти уроки.

К сверхчувствительным подросткам нужен особый подход, поэтому специалисты пересмотрели формат игр.

- Мы внедрили игры с палкой и шелком. Когда ребята собрались, я старалась не давить на них и потихоньку получилось втянуть учеников в наш урок. Взрослым ученикам нравится игра в «Колдуна» и «Жмурки».

Посредством игр, специалисты анализируют поведение детей, а сами ребята в процессе игры учатся осознавать и понимать себя. Благодаря подобным дисциплинам, развивается креативность и прокачиваются лидерские качества. Оценки на этом уроке не ставят, поэтому для многих детей новый предмет стал настоящей отдушиной.