«Пришлось стрелять по ногам»: озверевший рецидивист поджег два дома под Самарой и напал на полицейских с ножом

Чтобы задержать пресупника, полицейским пришлось стрелять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в минувшую субботу разыгрался настоящий боевик. Здесь озверевший рецидивист-пироман поджег два частных дома, а после этого напал с ножом на полицейских. В результате стражам порядка пришлось открыть стрельбу, чтобы утихомирить разбушевавшегося агрессора.

Пироман разбушевался

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, ЧП произошло накануне ночью в селе Старая Балыкла. Стражам порядка поступил тревожный вызов – соседи сообщали, что в селе не на шутку разбушевался 60-летний местный житель-рецидивист. Мужчина напился практически до беспамятства и решил поджечь дом. Сначала жертвой пиромана стал его собственный дом, а потом – еще и дом соседа. Мужчина вел себя очень агрессивно, и сладить с ним у соседей никак не выходило. Поэтому очевидцы сразу же выхвали полицию.

- Приезжайте скорее! - просили полицейских очевидцы

По данным собственных источников «КП-Самара», агрессивный пироман уже был неоднократно судим. В том числе за убийство, разбой и поджог чужого имущества. Чтобы утихомирить агрессора, на место выехал наряд полиции.

Выстрелы в воздух не принесли результат

Однако вид полицейской машины с мигалками не заставил агрессора одуматься, а вызвал прямо противоположную реакцию. Мужчина буквально озверел – и набросился на служебный автомобиль, размахивая огромным ножом. Стражи порядка попытались образумить пиромана-рецидивиста, однако, увы, все попытки оказались тщетными. Тогда полицейские приняли решение стрелять.

- Было сделано несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако они тоже не возымели эффекта, - рассказал журналисту «КП-Самара» собственный источник. – В результате пришлось стрелять по ногам. Было сделано три выстрела, они достигли цели.

Официальные комментарии ГУ МВД по Самарской области подтверждают эту версию.

- При задержании ранее судимый за совершение тяжких преступлении и состоящий на административном надзоре местный житель, высказывая угрозы, повредил служебный автомобиль и попытался нанести удар ножом одному из сотрудников. Полицейскими злоумышленник был обезоружен и задержан,- прокомментировали в ведомстве.

Сейчас агрессивный поджигатель находится в больнице с огнестрельным ранением и переломом ноги.

- Собранные материалы направлены для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ в следственные органы, - сообщили в полиции.