Клоуны в футбольных шарфах и песня в подарок: чем удивил фестиваль «На сопках Маньчжурии»

Самарские артисты веселили публику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 и 10 сентября в Самаре проходил всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Он собрал лучшие музыкальные коллективы из девяти городов России: Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска, Уфы, Белгорода, Астрахани и Самары. Кроме того, в город на Волге приехали артисты из Белоруссии и Казахстана. Журналист «КП-Самара» побывала на концертных площадках. Рассказываем, как прошел фестиваль «На сопках Маньчжурии» и чем он удивил самарцев и гостей города.

В Самару приехали оркестры из десяти городов России и зарубежья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Играли для жителей по всему городу

Фестиваль был приурочен ко Дню города, однако начался накануне. Вечером в субботу приглашенные оркестры дали сольные концерты в самарских ДК. Причем в список попали не только центральные площадки – ОДО, КРЦ «Звезда», ДК Железнодорожников и т.д., но и площадки на окраинах Самары, в Красноглинском, Советском, Куйбышевском районах. Таким образом, послушать хорошую музыку смогли жители по всему городу.

Во второй день площадкой фестиваля стал Струковский сад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы играли в ДК на Мехзаводе полную полуторачасовую программу и остались очень довольны этим выступлением, - поделился с журналистом «КП-Самара» главный дирижер Астраханского духового оркестра Владимир Алатарцев. – В зале было много детей, им очень полезно слушать живую музыку. В целом организация фестиваля на высоте, все прекрасно, много крепких хороших коллективов, есть чему у них получиться. От города тоже великолепные впечатления. Мы любим Астрахань, но в Самаре лучше, здесь прекрасная природа, широкие проспекты, любимая нами Волга и очень отзывчивая публика.

Адмиралтейский оркестр Санкт-Петербурга играл композиции по морской тематике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Публика встречала тепло и душевно

А днем в воскресенье, 10 сентября, центральной площадкой для выступлений духовых оркестров стал Струковский сад. С 13:00 до 18:00 здесь звучала задорная музыка. Зрители охотно хлопали музыкантам.

Дефиле оркестров стало самым зрелищным моментов фестиваля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дирижер танцующего оркестра из Екатеринбурга «Урал-Бэнд» Александр Павлов приготовил для самарцев настоящий сюрприз на день рождения города. Он спел со сцены песню собственного сочинения, которую посвятил Самаре. Выяснилось, что музыкант много лет жил в городе на Волге, учился здесь в музыкальном училище и сохранил о городе самые теплые воспоминания.

Дирижер из Екатеринбурга посвятил песню Самаре

В течение дня у памятника «Вальс» проходили плац-концерты.

- Фестиваль очень достойный, крепкие коллективы, интересная и насыщенная программа, - поделился впечатлениями бас-домрист Адмиралтейского оркестра Санкт-Петербурга Алексей Смирнов. – Наш сольный концерт был посвящен морской тематике, и публика встречала нас просто великолепно, очень тепло и душевно.

Выступление музыкантов впечатлило зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кульминацией фестиваля в Струковском саду стало дефиле оркестров. Музыканты прошли по аллеям парка, исполняя любимые публикой композиции. Причем жанры отличались разительно. От торжественной и величественной музыки Адмиралтейского оркестра из северной столицы и белоснежных кителей музыкантов у слушателей буквально бежали мурашки по коже. А вот самарский духовой оркестр в клоунских нарядах и шарфиках «Крыльев Советов» исполнил легкомысленные популярные композиции, под которые зрители с улыбкой пустились в пляс.

Самарский оркестр порадовал задорными песенками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился фестиваль выступлением сводного оркестра на площади имени В.В. Куйбышева – композиции исполнили сразу 500 лучших музыкантов страны.