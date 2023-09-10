Светильники-ножки и глиняные пельмени: показываем самые яркие экспонаты ярмарки самарских товаров

Самарцы принесли на ярмарку нобычные изделия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в День города, 10 сентября, на площади Куйбышева проходила выставка произведений самарских мастеров «Сделано в Самаре». Она стала одним из самых ярких событий праздничного выходного. Журналист «КП-Самара» побывала на ярмарке, пообщалась с мастерами. Показываем самые яркие экспонаты.

Глиняные пельмени и гигантский виноград

Свои товары на выставке представили более 50 производителей — представителей малого и среднего бизнеса. Товары не ограничивались каким-то одним направлением – на прилавках можно было найти и одежду, и аксессуары, и косметику, и сладости с напитками и даже кома для домашних животных.

Ярмарка собрала более полусотни мастеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автор бренда игрушек «Морковки из духовки» Алла Ковалик разложила на прилавке аппетитные пельмешки, яичницу и пирожные. Правда, съесть их не получится – они вылеплены из полимерной глины. Алла поделилась: ее продукция очень востребована среди покупателей.

- В масс-маркете подобного нет. Максимум – целые овощи и фрукты, а с ними играть с кухню детям затруднительно. У нас в ассортименте есть кусочки овощей для салатов, котлетки, макароны и т.д. Так детям играть гораздо интереснее.

Глиняные пельмени на вид - совсем как настоящие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот самарец Михаил привез на ярмарку самый настоящий виноград, собственноручно выращенный под Самарой. Гигантские гроздья поражали воображение – вес каждой ягодки доходил до 40 граммов!

Гиганткий виноград поражал воображение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 проработал учителем труда

83-летний Геннадий Ненашев привез на ярмарку вырезанные деревянные игрушки. Бывший учитель труда, 25 лет проработавший в школе, признался – игрушки делает уже много лет.

- Мне достаточно посмотреть на фото автомобиля или техники, и я могу уже сделать игрушечную деревянную копию, - рассказывает он. – Вот С-400 каждый день по телевизору показывают – мне этого достаточно. А вот знаменитая советская «полуторка» - именно такая стала первой игрушкой, которую я изготовил.

Бывший учитель труда мастерит деревянные игрушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель студии дизайна Ольга Ковыршина тоже сперва преподавала детям технику изготовления изделий из фоамирана. А потом к ней пришли взрослые ученики, которые и убедили самарчанку открыть свою студию дизайна. «Коронное блюдо» Ольги – светильники самой оригинальной формы. Например, настоящий фурор произвела лампа в форме женских ножек.

Продукция самарских мастеров вызвала большой интерес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выставке самарцы с удовольствием знакомились с местными брендами и услугами. А сами мастера могли получить консультации по мерам поддержки малого бизнеса.