Прыгали под «Чайф» и обнимались с Колдуном: как прошел праздничный концерт на площади Куйбышева

Концерт на площади куйбышева получился масштабным и впечатляющим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь Дня города на площади Куйбышева в Самаре прошел праздничный концерт. Сотни самарцев собрались на главной площади города, чтобы послушать песни любимых артистов и отметить день рождения любимого города. Рассказываем, как это было.

«До мурашек»

Одним из первых на сцену вышел сводный духовой оркестр – всего около 500 музыкантов! Они приехали в Самару на фестиваль «На сопках Маньчжурии» (знаменитый вальс много лет назад впервые прозвучал именно в нашем городе). Весь день в воскресенье духовые оркестры играли для горожан в Струковском саду, а вечером вышли на сцену площади Куйбышева. Мощный хор из сотен инструментов произвел на слушателей огромное впечатление.

В концерте принял участие сводный духовой оркестр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

. Музыканты из разных оркестров под слаженным руководством своих дирижеров отыграли без малейшей заминки.

- Как здорово! До мурашек! – делились впечатлениями зрители.

Дирижеры работали слаженно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время концерта мурашкам пришлось еще не аз побегать по коже собравшихся на площади самарцев. Когда на сцену вышел Сергей Войтенко и запел песню «Я русский, и этим горжусь», зрители в едином порыве достали телефоны, включили фонарики и устроили флешмоб, размахивая светящимися огонечками в такт патриотической песне самарского музыканта.

Зрители с восторгом смотрели на артистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Дай мне силы» и «Аргентина-Ямайка»

Когда на сцену поднялся популярный певец Дмитрий Колдун, публика буквально взревела от восторга. И артист не подвел их ожидания. Во время своего выступления музыкант под ликующие крики самарцев буквально «пошел в народ» - с микрофоном в руке спустился со сцены и направился к металлическому ограждению, за которым стояли зрители.

Певец перегнулся через ограждение и принялся обниматься со стоящими в первых рядах зрителями. Делал он это одной рукой – во второй певец держал микрофон и пел свой знаменитый хит «Дай мне силы».

Дмитрий Колдун пошел обниматься с фанатами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Концерт на площади Куйбышева продолжился выступлением группы «Чайф». Перед тем, как подняться на сцену, лидер группы Владимир Шахрин пообщался с журналистами и признался, что лет 10-15 назад Самара казалась ему сиротой – красивой, но какой-то брошенной. Однако за последние годы горд серьезно похорошел.

- Самара - женского рода, она барышня, и ей нужно чуть больше любви и нежности от своих горожан, - отметил певец.

Хэдлайнером концерта стала группа "Чайф" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда «Чайф» поднялись на сцену, самарцы охотно хором подпевали любимым хитам - «Аргентина-Ямайка», «Время не ждет» и многим другим. А потом и вовсе устроили флешмоб, принявшись дружно прыгать и махать руками.

Небо над Самарой озарил праздничный салют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился концерт красочным фейерверком. В небо над городом поднялись разноцветные огненные цветы и облака.