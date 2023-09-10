Выборы шли три дня. Фото: департамент информполитики

В 20:00 10 сентября на избирательных участках завершилось голосование на выборах губернатора Самарской области-2023. Явка превысила 50% от общего количества избирателей, а в некоторых районах – и вовсе составила более 93%. Сейчас комиссии ведут подсчет голосов. Рассказываем про предварительные итоги выборов губернатора Самарской области-2023 на конец дня 10 сентября.

Предварительные результаты выборов губернатора Самарской области 10 сентября 2023 года: данные избиркома

О предварительных результатах выборов губернатора Самарской области 10 сентября 2023 года говорить пока рано. На конец дня 10 сентября в избирательных комиссиях успели обработать около 35% протоколов. Цифры по проценту подсчитанных голосов на разных территориях различаются.

По данным облизбиркома на данный момент в целом по области лидирует действующий губернатор-единоросс Дмитрий Азаров. На данный момент у него 86,07% голосов. На втором месте- коммунист Алексей Лескин с 6,25% голосов. Третья строчка принадлежит Александру Степанову из ЛДПР (3,62% голосов). Четвертое место пока занимает кандидат от «Новых людей» Сергей Пухаев (1,46%), а пятое – справоросс Михаил Маряхин (1,32%)

В избирательных комиссиях продолжают подсчет голосов.

Итоги экзитполов на выборах губернатора Самарской области

Итоги экзитполов на выборах губернатора Самарской области 2023 пока не публиковались.

Явка на выборах губернатора Самарской области 10 сентября 2023 года

Явка на выборах губернатора Самарской области 2023 перешагнула 50%-й барьер и составила по предварительным данным 50,12%. Всего на выборах в Самарской области проголосовали более 1,2 млн человек.

По данным облизбиркома в Самаре на избирательные участки пришли 405 387 жителей, в Тольятти - 153 536 человек. В малых городах Самарской области свой голос за будущее региона отдали 208 526 человек - это 51,62%

Самая высокая явка была зафиксирована в сельских районах Самарской области. Там свою гражданскую позицию по данным на 18:00 10 сентября высказали 79,49% избирателей – 436 832 человека. А жители Шенталинского района и вовсе побили рекорд за три дня на избирательные участки там пришли 93,71% от общего числа избирателей. Лишь немного отстали от лидера Хворостянский район (93,66%) и Клявлинский (92,87%) районы.

Когда озвучат окончательные результаты выборов губернатора Самарской области 2023

Окончательные результаты выборов губернатора Самарской области озвучат в начале новой рабочей недели, после того, как закончится подсчет голосов все данные будут внесены в ГАС «Выборы». Это может занять до двух-трех дней.