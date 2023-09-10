Выборы шли три дня. Фото: департамент информполитики
В 20:00 10 сентября на избирательных участках завершилось голосование на выборах губернатора Самарской области-2023. Явка превысила 50% от общего количества избирателей, а в некоторых районах – и вовсе составила более 93%. Сейчас комиссии ведут подсчет голосов. Рассказываем про предварительные итоги выборов губернатора Самарской области-2023 на конец дня 10 сентября.
О предварительных результатах выборов губернатора Самарской области 10 сентября 2023 года говорить пока рано. На конец дня 10 сентября в избирательных комиссиях успели обработать около 35% протоколов. Цифры по проценту подсчитанных голосов на разных территориях различаются.
По данным облизбиркома на данный момент в целом по области лидирует действующий губернатор-единоросс Дмитрий Азаров. На данный момент у него 86,07% голосов. На втором месте- коммунист Алексей Лескин с 6,25% голосов. Третья строчка принадлежит Александру Степанову из ЛДПР (3,62% голосов). Четвертое место пока занимает кандидат от «Новых людей» Сергей Пухаев (1,46%), а пятое – справоросс Михаил Маряхин (1,32%)
В избирательных комиссиях продолжают подсчет голосов.
Итоги экзитполов на выборах губернатора Самарской области 2023 пока не публиковались.
Явка на выборах губернатора Самарской области 2023 перешагнула 50%-й барьер и составила по предварительным данным 50,12%. Всего на выборах в Самарской области проголосовали более 1,2 млн человек.
По данным облизбиркома в Самаре на избирательные участки пришли 405 387 жителей, в Тольятти - 153 536 человек. В малых городах Самарской области свой голос за будущее региона отдали 208 526 человек - это 51,62%
Самая высокая явка была зафиксирована в сельских районах Самарской области. Там свою гражданскую позицию по данным на 18:00 10 сентября высказали 79,49% избирателей – 436 832 человека. А жители Шенталинского района и вовсе побили рекорд за три дня на избирательные участки там пришли 93,71% от общего числа избирателей. Лишь немного отстали от лидера Хворостянский район (93,66%) и Клявлинский (92,87%) районы.
Окончательные результаты выборов губернатора Самарской области озвучат в начале новой рабочей недели, после того, как закончится подсчет голосов все данные будут внесены в ГАС «Выборы». Это может занять до двух-трех дней.