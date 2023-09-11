В Самарской области есть несколько мест, где можно полетать на флайборде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вам надоел однообразный досуг и хочется добавить перчинки в выходные дни, тогда вы по адресу. Корреспондент «КП-Самара» собрала подборку активного отдыха в Самаре и области. Что-то по вкусу найдет как новичок, так и заядлый любитель острых ощущений.

Активный отдых в Самаре и области

Флайбординг в Самаре

Флайборд может подняться вас над водой на высоту нескольких метров. Новичку этого будет вполне достаточно, а если вы уже опытный спортсмен, то можете попробовать делать трюки. Естественно, не самостоятельно, а после того, как все обсудите с инструктором.

Полеты на флайборде в Самаре проводятся в районе базы отдыха «Кислород» (Волжский район, п. Власть Труда) и я яхт-клубе «Муромский».

Стоимость полета на флайборде начинается от 4100 рублей за 15 минут, в стоимость включены инструктаж, снаряжение и сам полет на флайборде. Высота подъема варьируется от 2 до 10 метров, длительность полета - 15 минут.

Существует ряд ограничений. Ограничения по весу: от 45 кг до 120 кг; возраст - с 14 лет, так же разрешены полеты с 6 лет в тандеме с инструктором. Ограничения по состоянию здоровья: запрещено летать лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Прыжок с парашютом в Самаре

Тянет в небо? Тогда этот вариант для вас. Высота 3000 метров и минута свободного падения.

Прыгнуть с парашютом можно на аэродроме Бобровка (Самарская область, Кинельский р-н., п. Октябрьский) по выходным раз в три недели (по пятницам и субботам проходят теоретические занятия, пройти которые нужно обязательно).

Стоить прыжок будет от 141000 рублей. В стоимость входит экипировка.

Все, что от вас потребуется, - надеть удобную спортивную одежду, полностью закрывающую руки и ноги, перчатки, обувь на толстой подошве с фиксацией голеностопа. Не забудьте паспорт и медицинский полис. На месте можно будет оформить страховку за 350 рублей.

Прыгать с парашютом нельзя детям, беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, недавними переломами, послеоперационным периодом. Есть ограничения и по весу – не больше 120 кг.

Самые смелые могут прыгнуть самостоятельно с десантным парашютом. Высота – 800 метров, продолжительность свободного падения – около трех секунд. Ограничения те же, но есть нюанс по весу: для мужчин не более 90 кг, для женщин – не более 80 кг.

Если прыгать с десантным парашютом решился ребенок, то только с 14 лет, только с письменного согласия родителей и только со справкой от педиатра. Еще юному экстремалу надо будет оформить страховку. Прыжок будет стоить от 6100 рублей.

Полет на параплане в Самаре

Если же хочется летать, а не падать, то выбирайте параплан. Это один из самых безопасных видов экстрима, не требует обучения и физической подготовки. Вы летите на специальном аппарате, который представляет собой крыло, подвешенное к пилоту при помощи специального сиденья. Управление осуществляется движениями тела и рук пилота.

При желании пассажира и благоприятных погодных условиях пилот может выполнить различные трюки: винговеры, спирали и горки.

Ограничений мало. По весу – не больше 120 кг. По здоровью – чтобы не было заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. Ну и пьяным приходить не стоит.

Полетать можно в клубе «Взлет» в нескольких местах в Самарской области – в Малой Царевщине, Воскресенке, Похвиствнево, Сергиевске, Кинель-Черкассах.

Цены в районе 2500-7500. Есть тариф «Ознакомительный» для новичков.

Вейкбординг в Самаре

В Самарской области есть несколько мест, где можно покататься на вейкборде. Например, Magnetic Wake Park (Новокуйбышевск, Самарское ш., 4).

Magnetic Wake Park - идеальное место для вейкбординга. Там можно и на доске покататься, и отдохнуть.

Вейкбординг - спорт, где человек катается за лодкой, маневрируя на волне, созданной ею. Можно покататься за лодкой, а можно на электрическом кабеле.

Входной билет стоит 250 рублей для взрослых в будние дни и 300 рублей с пятницы по воскресенье. Для детей до 6 лет вход всегда бесплатный, а детям до 12 лет - 100 рублей в любой день. Стоимость катания варьируется от дня недели и времени.

Режим работы вейк станции:

Пн-Пт 12:00-20:00

Сб-Вч 10:00-21:00

Где покататься на лошади в Самаре

Например, в конном клубе «Буденновец» в парке «Дружба» (ул. Гагарина, 118).

В клубе представлены различные виды конного спорта: выездка, конкур, прыжки, поло и другие. Здесь можно получить профессиональное обучение от опытных инструкторов, а также арендовать лошадь для занятий.

Можно договориться и о прогулке на лошадях и выбрать маршрут.

Цены стартуют от 600 рублей за 15 разовое посещение. Абонемент обойдется в 2000 рублей и выше.