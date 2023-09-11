Дмитрий Азаров остается главой региона на второй срок.

Дмитрий Азаров остается губернатором Самарской области. Избирком обработал 100% бюллетеней, нынешний глава региона лидирует с большим отрывом. Рассказываем про итоги выборов губернатора Самарской области 2023.

Итоги голосования на выборах губернатора Самарской области 2023

Выборы длились три дня – с 8 по 10 сентября. Днем в понедельник, 11 сентября 2023 года, избирательная комиссия обработала 100% протоколов. С явным отрывом лидирует нынешний глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Кандидат от «Единой России» и действующий губернатор набрал 83,83%. Свои голоса за Дмитрия Азарова отдали больше 1 млн 86 тысяч человек.

Следом расположился кандидат от КПРФ Алексей Лескин, который смог набрать 6,73% голосов, губернатором Самарской области представителя коммунистической партии хотели видеть чуть больше 87 тысяч человек. Третье место досталось кандидату от ЛДПР Александру Степанову (4,28% голосов), а замкнули пятерку кандидаты от партий «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» - Михаил Маряхин (1,75%) и Сергей Пухаев (1,74%).

Дмитрий Азаров лидирует в голосовании на пост губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров остается главой региона на второй срок. В сентябре 2017 года указом президента он был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области, а через год, в сентябре 2018, победил на выборах. Тогда Дмитрий Азаров набрал 72,63% голосов.

Азарову 53 года, он уроженец Куйбышева. Закончил 132 школу и Самарский государственный технический университет. В 2003 году защитит в Российском государственном торгово-экономическом университете диссертацию и стал кандидатом наук.

Политическую карьеру начал в 2006 году после 11 лет на управляющих должностях разных предприятий. Сначала трудился первым замом главы Самары Виктора Тархова, в 2008 году стал министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области, а в 2010 году победил на выборах мэра Самары. В 2014 году Дмитрий Азаров покинул пост главы города и стал членом Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Явка на выборах губернатора Самарской области в 2023 году

По данным избирательной комиссии региона, явка на выборах губернатора Самарской области в 2023 году составила 53,79%.

Традиционно самыми активными оказались жители сел, когда как горожане шли голосовать менее охотно. По данным на 13:30 11 сентября 2023 окончательных цифр по явке в регионах Самарской области нет.