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Общество11 сентября 2023 9:30

Дмитрий Азаров остается главой региона: итоги выборов губернатора Самарской области 2023

По итогам выборов губернатора Самарской области победил Дмитрий Азаров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий Азаров остается главой региона на второй срок.

Дмитрий Азаров остается главой региона на второй срок.

Дмитрий Азаров остается губернатором Самарской области. Избирком обработал 100% бюллетеней, нынешний глава региона лидирует с большим отрывом. Рассказываем про итоги выборов губернатора Самарской области 2023.

Итоги голосования на выборах губернатора Самарской области 2023

Выборы длились три дня – с 8 по 10 сентября. Днем в понедельник, 11 сентября 2023 года, избирательная комиссия обработала 100% протоколов. С явным отрывом лидирует нынешний глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Кандидат от «Единой России» и действующий губернатор набрал 83,83%. Свои голоса за Дмитрия Азарова отдали больше 1 млн 86 тысяч человек.

Следом расположился кандидат от КПРФ Алексей Лескин, который смог набрать 6,73% голосов, губернатором Самарской области представителя коммунистической партии хотели видеть чуть больше 87 тысяч человек. Третье место досталось кандидату от ЛДПР Александру Степанову (4,28% голосов), а замкнули пятерку кандидаты от партий «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» - Михаил Маряхин (1,75%) и Сергей Пухаев (1,74%).

Дмитрий Азаров лидирует в голосовании на пост губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров остается главой региона на второй срок. В сентябре 2017 года указом президента он был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области, а через год, в сентябре 2018, победил на выборах. Тогда Дмитрий Азаров набрал 72,63% голосов.

Азарову 53 года, он уроженец Куйбышева. Закончил 132 школу и Самарский государственный технический университет. В 2003 году защитит в Российском государственном торгово-экономическом университете диссертацию и стал кандидатом наук.

Политическую карьеру начал в 2006 году после 11 лет на управляющих должностях разных предприятий. Сначала трудился первым замом главы Самары Виктора Тархова, в 2008 году стал министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области, а в 2010 году победил на выборах мэра Самары. В 2014 году Дмитрий Азаров покинул пост главы города и стал членом Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Явка на выборах губернатора Самарской области в 2023 году

По данным избирательной комиссии региона, явка на выборах губернатора Самарской области в 2023 году составила 53,79%.

Традиционно самыми активными оказались жители сел, когда как горожане шли голосовать менее охотно. По данным на 13:30 11 сентября 2023 окончательных цифр по явке в регионах Самарской области нет.

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