Сызранские нефтяники выпустили в Волгу 37 тысяч мальков стерляди

Нефтяники сохраняют биологическое разнообразие Волги для будущих поколений. Фото АО «СНПЗ».

Приятное с полезным

Красная книга - печальный фолиант. В нее попадают животные и растения, которые без бережной охраны могут исчезнуть с лица Земли навсегда. Такие представители флоры и фауны встречаются все реже и реже, потому что деятельность человека лишает их популяции возможности расти. Похоже, счастливым исключением стала стерлядь: благодаря многолетним стараниям людей царь-рыба того и гляди покинет Красную книгу. Более 10 лет восполнению популяции этого вида осетровых и других речных обитателей способствует специальная программа. Участвуют в ней и нефтяники: только Сызранский НПЗ с 2010 года выпустил в Волгу около 900 тысяч особей ценных и промысловых пород.

В этом году участниками традиционной экологической акции, кроме самих нефтепереработчиков, стали их дети и студенты Сызранского филиала СамГТУ. Провожали мальков в большую жизнь и молодые специалисты: они тоже совсем недавно начали свой путь на предприятии, и им, как и молодым рыбкам, еще предстоит процесс адаптации на заводе. Участие в акции - один из первых уроков по знакомству с корпоративной культурой: экологические ценности здесь во главе угла.

- Я узнала, что, кроме производственной деятельности, у завода многогранная экологическая программа, - призналась выпускница Сызранского филиала СамГТУ направления «Химическая технология» Аделина Сейкина. - Было интересно побывать в рыбохозяйстве, своими глазами увидеть, как подрастают мальки, как происходит процесс их выпуска в естественную среду. Участие в акции оставило самые яркие впечатления - здорово, что наше мероприятие происходило в таком фантастически красивом месте.

Выпуск мальков — одна из любимых экологических акций заводчан. Фото АО «СНПЗ».

Домой, в природу

Место действительно прекрасное - волжское село Винновка, где по заказу нефтяников монахи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря вырастили молодь стерляди. Здесь мальки росли в специальных ваннах, за ними круглосуточно наблюдали, следили за питанием, чистотой емкостей и температурой воды. Только так можно гарантировать, что «воспитанники» рыбопитомника успешно приживутся в естественной среде обитания. Монахи выращивают для нефтяников стерлядь не первый год и знают, как подготовить мальков и когда им пора в дорогу - вплоть до десятой грамма веса рыбки. Каждую партию «переселенцев» перед отправкой в Волгу тщательно калибруют, взвешивают и пересчитывают.

- Это уже традиция, что НК «Роснефть» в лице своих дочерних обществ проводит восполнение волжских биологических ресурсов, - рассказывает главный госинспектор отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волга-Камского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников. - Долгие годы стерлядь была на грани исчезновения, но благодаря планомерным компенсационным мероприятиям популяция этой рыбы в Волге постепенно восстанавливается, и сегодня специалисты уже говорят о возможном исключении ее из числа редких видов.

36,6 тысячи маленьких стерлядок отправились в Волгу с легкой руки сызранских нефтепереработчиков. И это не единственный вклад заводчан в экологию родного края.

- Зарыбление водоемов - это только часть экологической политики предприятия, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды АО «СНПЗ» Наталья Изюмская. - Завод реализует долгосрочную программу по охране окружающей среды, включающую модернизацию экологических объектов, совершенствование системы экологического менеджмента, а также проведение общественно значимых природоохранных акций. В этом году мы восполняем не только стерлядь: осенью планируем выпустить почти 66 тысяч мальков сазана.