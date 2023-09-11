В Новокуйбышевске состоялся традиционный экологический фестиваль «Эколайф»

Поделки из природных материалов будут напоминать участникам об фестивале «Эколайф». Фото: НК НПЗ

Забота о природе - дело каждого

Уже девятый год подряд в Новокуйбышевске проходит масштабный экологический фестиваль «Эколайф», организованный Новокуйбышевским НПЗ при участии Новокуйбышевского завода масел и присадок и поддержке администрации города. В этом году он состоялся в красивейшем месте - парке Победы - и стал настоящим продолжением лета для детей и взрослых.

- Цель фестиваля - активный познавательный отдых и экологическое просвещение жителей нашего города в непринужденной игровой форме. А также их знакомство с экологической направленностью работы нашего предприятия. Мы считаем, что такие встречи обязательно нужны, чтобы у детей и молодежи формировалось бережное и благодарное отношение к природе и стремление сохранить окружающий мир в чистоте, - поделился генеральный директор НК НПЗ Сергей Голицаев.

О важности прививать молодежи полезные экологические привычки упомянул и глава Новокуйбышевска Сергей Марков.

- У нас очень красивая природа, и важно, чтобы каждый относился к ней со своей ответственностью. Ценен вклад каждого. И полезные экологические привычки - сортировать отходы, убирать за собой мусор после отдыха на природе, заботиться о птицах - формируются в том числе благодаря таким мероприятиям. Мы благодарны предприятиям НК «Роснефть», которые сотрудничают с администрацией Новокуйбышевска в этом плане и реализуют собственную экологическую повестку. Все это вносит большой вклад в заботу об экологии нашего города, - подчеркнул Сергей Марков.

Воздушный змей в виде орлана-белохвоста стал символом экологического фестиваля. Фото: НК НПЗ

Лети-лети, орлан-белохвост!

Каким же замечательным получился фестиваль! Гостей принимали сразу несколько тематических площадок, где каждый мог найти занятие по душе. Около пруда запускали воздушных змеев в виде орлана-белохвоста. Орлан стал символом фестиваля: мероприятие проходило в поддержку совместного проекта нацпарка «Самарская Лука» и предприятий самарской группы «Роснефти» по сохранению популяции этой птицы, занесенной в Красную книгу России. Собранные данные позволят оценить состояние пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида на территории заповедника.

Йога на природе дарит прилив сил и хорошего настроения. Фото: НК НПЗ

На сцене парка проходила интерактивная развлекательно-познавательная программа по экологической тематике. В «Экозоне» делали магнитики и закладки для книг из природных материалов. На площадке по скетчингу рисовали животных и птиц.

- Мне очень понравилось рисовать тигренка, с подсказками педагога получилось отлично. На других площадках тоже было интересно и весело, - поделилась впечатлениями участница экофестиваля Алиса Макарова.

Марафон-квест на фестивале охватил множество участников: и детей, и взрослых. Разбившись на команды, они соревновались, кто быстрее и качественнее выполнит несколько заданий экологической тематики: от изготовления (из экоматериалов, разумеется) яркой и привлекательной кормушки для птиц до полива растений, воду для которых нужно было доставить хитрым способом, требующим сноровки и командной работы. Выполняя задания, участники узнавали, что полезного каждый из них может сделать для природы, и понимали, что чем больше людей заботится об окружающем мире, тем лучше результат. А это значит, что цель фестиваля была достигнута! Каждый гость площадки, выполнивший хотя бы одно задание, получал приз. А самые активные участники были посвящены в эковолонтеры.

- Спасибо организаторам этого праздника! - поделилась жительница Новокуйбышевска Анна Полякова. - Здорово, что завод проводит мероприятия, которые привлекают внимание к заботе об экологии и очень нравятся детям.