Врачи Клиник СамГМУ начали делать операции по протезированию мошонки

В Самаре начали выполнять сложные операции по протезированию в области урологии. Одним из первых пациентов стал учащийся одного из образовательных заведений города.

— Врачи Клиник СамГМУ провели операцию по протезированию мошонки молодому парню. Подобные вмешательства выполняются крайне редко и требуют высокой квалификации, — рассказали в пресс-службе медвуза.

По словам медиков, протезирование проводят в случае, когда у мужчины в мошонке одно яичко вместо двух. Это может быть врожденная патология или удаление яичка по той или иной причине. Пациенту устанавливают протез из медицинского силикона.

— Протезирование мошонки выполняется исключительно по эстетическим соображениям, функциональности с точки зрения физиологии протез не несет, — пояснил врач-уролог отделения урологии и пересадки органов Клиник Антон Иванчиков.

Медик отметил, что подобную операцию выполняют под спинномозговой анестезией. Длится она около часа. Пребывание в стационаре недолгое – пациента выписывают на 2-3 сутки.

Что касается молодого человека, которому недавно провели протезирование, он чувствует себя хорошо. Парень уже вернулся к учебе.

В медвузе отмечают, что подобные операции планируют проводить в Клиниках на регулярной основе.

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