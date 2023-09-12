Евгения Калешина после финального свистка оттаскивали от скамейки "Торпедо". Фото: скрин видеотрансляции

«Огненная» концовка

11 сентября 2023 года тольяттинский «Акрон» в матче 9-го тура Первой лиги футбольного первенства России встречался в подмосковных Химках со столичным «Торпедо». Встреча равных соперников катилась к закономерно ничейному результату, но события в концовке взорвали ход игры.

Сначала верный шанс открыть счет упустили тольяттинцы: изловчившийся пробить Чудин попал в крестовину торпедовских ворот. Затем едва не случился нелепый автогол в ворота гостей: тольяттинец Килин решил выбить мяч на угловой в прыжке «рыбкой» и красиво головой отправил мяч в штангу собственных ворот.

Но это лишь ненадолго отсрочило развязку: на 89-й минуте защитники «Акрона» упустили торпедовца Юзепчука, и он точно пробил в дальний угол — 1:0. Эмоции игроков и тренеров столичной команды были настолько бурными, будто «Торпедо» благодаря этой победе стало чемпионом.

Разъяренный Калешин

Страсти продолжили кипеть и после финального свистка. Телекамера выхватила разъяренного главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, которого другие члены тренерского штаба оттаскивали от тренерской скамейки хозяев. Наставник тольяттинцев даже скинул с себя жилетку, будучи готовым едва ли не идти в рукопашную. Арбитр встречи показал Калешину красную карточку, что означает дисквалификацию тренера на какое-то количество предстоящих матчей. На какое именно — решит дисциплинарная комиссия.

Что же вызвало такую бурную реакцию Евгения Калешина? Пришедший на пресс-конференцию его помощник Михаил Семенов ушел от прямого ответа на этот вопрос, но из его слов следовало, что был какой-то неприличный жест со стороны тренеров «Торпедо».

- Проявление неуважения было именно к главному тренеру нашей команды. Спросите у главного тренера «Торпедо», что он демонстрировал, - заявил Семенов.

Кто виноват?

Однако, как выяснилось, претензии у Калешина были не к главному тренеру «Торпедо» Жозепу Клотету, а к одному из его помощников Берто Ферреро. Клотет на послематчевой пресс-конференции предположил, что причиной таких бурных разборок стал… выбитый в аут мяч.

- Когда мяч улетел в аут, один из моих ассистентов пнул его, и судья свистнул окончание матча. Тренеру соперника это не понравилось, он зашел в зону нашей скамейки. На эмоциях что-то началось, - такую версию событий предположил испанец.

По его словам, вряд ли имел место какой-то оскорбительный жест со стороны его помощника.

- Я не думаю, что было проявлено какое-то неуважение. Я работал в пяти странах с пятью разными культурами, мой принцип — всегда проявлять уважение. Это все произошло от эмоций, мы были рады победить, у «Акрона» было другое чувство, - заявил Клотет.

«Это футбол»

Однако не похоже, что такие бурные эмоции могли возникнуть из-за мяча в ауте. Показательный эпизод произошел уже спустя довольно большое время, когда команды покидали стадион. Берто Ферреро попытался подойти к Евгению Калешину с примирительным жестом, но российский тренер отказался пожимать руку испанцу и бросил еще несколько нелицеприятных фраз на английском.

- Что произошло? Ничего. Это футбол, - лаконично прокомментировал ситуацию Ферреро, быстро проходя мимо журналистов.

«Акрон» после четырех побед на старте турнира уже пятый матч подряд не может выиграть. В турнирной таблице Первой лиги команда из Тольятти занимает 7-е место, находясь, впрочем, всего в трех очках от зоны прямого выхода в РПЛ и в одном — от зоны стыковых матчей.