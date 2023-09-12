«Желающих уже очень много»: в поликлиники Самары поступила вакцина от гриппа

Жители Самары начали прививать детей от гриппа в сентябре 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

За окном сентябрь, а это значит, что большинство волжан уже вернулись из отпусков на работу и отправили детвору в сады и школы. Пришла пора сезонных инфекций. По словам медиков, эффективным методом профилактики гриппа была и остается вакцинация. В Самарской области уже стартовала прививочная кампания. Журналист «КП-Самара» побывала в детском отделении городской клинической поликлинике №15, пообщалась с врачами и пациентами и выяснила, почему важно прививать маленьких детей, кто входит в группу риска и какие вакцины сегодня доступны в самарских медучреждениях.

«Я свой выбор сделала»

Ольга Новоселова и ее трехлетний сын Тимофей - частые гости городской клинической поликлиники №15. Конечно, в хорошем смысле. Сюда, в детское отделение молодая мама ежегодно приводит ребенка на вакцинацию.

В группе риска дети и пенсионеры, а также пациенты с хроническими заболеваниями Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Узнала, что сюда привезли хорошую вакцину, и решила не терять времени. Вот мы и здесь, - улыбается Ольга. - Для нас это уже процедура привычная. Конечно, Тимофей, как и все дети, может испугаться и расплакаться, но что касается самой прививки — у нас, к счастью, никогда не было никаких неприятных последствий.

Ольга отметила: вакцинации она доверяет. Ведь эта процедура снижает риски тяжелого течения болезни и способна защитить здоровье ребенка.

В медучреждениях Самарской области распределены более 620 000 доз вакцин Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Да, это не гарантия, что мы не заболеем, но увеличивается шанс, например, не встретиться с высокой температурой. Никаких предрассудков у меня нет, - подчеркнула мама Тимофея. - Я свой выбор сделала, если кто-то не делает прививку — это их право. Но лично для меня это недопустимо, у меня нет запасного ребенка.

«Планка высокая, но мы стремимся к этой цифре»

В губернии, как известно, началась кампания по вакцинации от гриппа. В медучреждениях Самарской области распределены более 620 000 доз вакцин, для взрослых — «Совигрипп», для детей — «Ультрикс Квадри».

По словам Светланы Пырковой, прививаться лучше прямо сейчас — в начале сезона Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Пока к нам поступило препарата около 35-40% от общего плана. Работа по привлечению к вакцинации идет еще с лета. Например, в августе мы сформировали группы детей, в первую очередь это самые маленькие пациенты, которые меньше всего защищены от инфекции, - поделилась заместитель главного врача по детству, кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей квалификационной категории, доцент кафедры госпитальной педиатрии СамГМУ Светлана Пыркова. - В этом году желающих очень много. Стараемся привить не менее 75% пациентов. Планка высокая, но мы стремимся к этой цифре.

В группе риска дети и пенсионеры

По словам Светланы Пырковой, прививаться лучше прямо сейчас — в начале сезона. Даже если ребенок или взрослый уже переболел смысл вакцинироваться есть.

-Во-первых, эта процедура снижает осложнение течения болезни, а во-вторых, сама вакцинация — тренировка организма, так он учится вырабатывать иммунитет. На сегодняшний день вакцинацию прошли примерно 30% пациентов.

Медики утверждают: в первую очередь вакцинация показана детям (с 6 месяцев) и гражданам старше 60 лет. Также врачи рекомендуют прививаться пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем, с заболеванием почек, печени и метаболическими нарушениями. В группе риска учащиеся дошкольных, школьных учреждений, студенты вузов, колледжей, работники медицинских, образовательных, транспортных организаций.