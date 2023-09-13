Директор городских парков обвинил мэра Новокуйбышевска в избиении

Глава города Сергей Марков обвиняется в нападении на директора МБУ Александра Лазарева

Около недели назад в полицию поступило заявление от директора МБУ г. Новокуйбышевск «Городские парки» Александра Лазарева. Чиновник заявил, что его избил... глава города Сергей Марков. По версии заявителя, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого Марков якобы нанес своему подчиненному несколько ударов. «КП-Самара» узнала подробности инцидента.

По сообщению собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, Александр Лазарев действительно подал заявление в полицию по факту нанесения ему побоев со стороны главы города. Однако подробностей конфликта оперативники не раскрывают - в данное время проводится проверка.

Журналист "КП-Самара" обратилась за комментариями к предполагаемым участникам конфликта. Однако Александр Лазарев комментировать ситуацию отказался - мол, пусть в деле разбирается полиция. Об этом же заявили и в администрации Новокуйбышевска.

- Мы не владеем информацией. Все вопросы - к сотрудникам правоохранительных органов,- заявили журналисту "КП-Самара" в мэрии Новокуйбышевска.

Местные жители в Новокуйбышевске считают, что якобы кофликт между чиновниками может быть связан с реконструкцией парка «Дубки». Дескать, Лазарева возмутило отсутствие "глобальных изменений" в парке, на реконструкцию которого были выделены деньги федерального гранта, вот он и повздорил с начальником, а ссора переросла в рукоприкладство. Так это или нет, предстоит разбираться полиции.