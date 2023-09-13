Где скрываются каменные бесы и смольские колдуны: легенды Рачейских Альп

Рачейка хранит много секретов. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Колдуны, камни-великаны, таинственные пещеры. В четырех километрах от села Смолькино в Сызранском районе расположился природный памятник - Рачейский бор, который называют Рачейскими Альпами.

Он уникален своей природой – это единственный таежный массив на юго-востоке России. Хранит этот реликтовый лес и немало загадок, от которых кровь стынет в жилах. Журналист «КП-Самара» выяснила, почему местные боятся ходить в лес и что Стенька Разин делал в пещерах.

Пещера с бесами

Рачейка усыпана причудливыми мегалитами, которые напоминают животных. Вот кобра раздула воротник, вот крылья сложила хищная птица, а вот пасть раскрыл неведомый зверь.

- Жители верят, что когда-то на этих землях был портал в потусторонний мир. Бесовщина выбегала из него к нам, но чудо-колдуны закрыли портал, а оставшаяся бесятинка превратилась в каменных гигантов, - рассказывает местный экскурсовод Виктор Пыжов.

Молва приписывает странные свойства многим камням в этом лесу. Например, у валуна-Бегемота температура живота отличается от температуры глаза. А каменный конь и вовсе время от времени исчезает: то ли его кто-то уносит, кто ли конь уходит сам.

Дорога желаний

У подножия Рачейских Альп есть таинственная дорога. На первый взгляд, ничем не примечательное место - просто извилистая тропа, но если проехаться по ней, то можно заметить много памятников.

- Если честно, даже я немного эту дорогу побаиваюсь, - признается наш экскурсовод. - Дело в том, что существует поверье: для исполнения желаний ты должен в полночь пройти по ней. Не все так просто, как кажется! Пока будешь идти - тебя будут звать разные голоса и сбивать с твоего пути, но ты не должен на них реагировать, иначе хана!

Если обернешься на зов чертовщины - станешь одним из них и будешь «пьянить» водителей и путать им педали. Рискнули бы пройтись по этой тропинке ради заветной мечты? Я не рискнула, слишком страшно.

Рачейский бор на границе Самарской и Ульяновской областей – уникальное место, единственный таежный лес на юго-востоке европейской части страны. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Камень на границе двух миров

Одна из местных достопримечательностей - древний камень Бабай-тюле, или Камень предков. Глыба стоит близ деревни Смолькино. Кому-то камень напоминает могильную плиту, кому-то – индийский идол.

- Согласно поверьям, этот камень стоит на границе двух миров - живого и мертвого. Считается, что в древности люди собирались здесь и проводили языческие ритуалы. Многие отчаявшиеся смоловцы до сих пор приходят сюда загадывать желания.

Если хотите попробовать, то вот координаты - 53°27'2"N 48°8'2"E

Только не забудьте прихватить с собой воду: после того, как вы загадаете желание, чудо-камень необходимо облить водой.

Колдовские метки

Говорят, что в стародавние времена сюда был изгнан злобный колдун, который творил разные пакости.

- Ведьмака изгнали вилами сами жители, которые боялись за свой скот, хозяйство и даже за собственные жизни. Злодей творил разные гадости, из-за которых у деревенских случались неудачи.

Спустя много лет в Рачейке можно найти колдовские метки. Координаты некоторых из них - 53°23'3"N 48°17'15"E. Если вы смельчак, попробуйте отыскать следы колдуна.