«От шипов спасет снег»: эксперты назвали способ сохранить самарские дороги зимой

В лаборатории изучают пробы дорожного покрытия Фото: Елена ШИШКИНА

Ездили б по идеальным дорогам, если б не злополучный переход через 0. Именно в марте, когда дороги в Самарской области то замерзнут, то оттают, асфальтобетонное покрытие в регионе приходит в негодность. Эксперты минтранса Самарской области назвали способ, который мог бы сохранить дороги в регионе. Правда, оказалось, что не все так просто.

Если бы не март

В Самарской области качество дорожного покрытия контролируют в специальной лаборатории минтранса. Основным фактором стресса, который приводит к разрушению дорог, в лаборатории называют переход «через 0» - смену температурных режимов весной. Еще одна причина повреждения покрытия – шипованная автомобильная резина.

Главные враги асфальта - перепад температур и шипы автомобильных колес Фото: Елена ШИШКИНА

- У нас принято чистить дороги непосредственно до асфальта. Поэтому шипы повреждают покрытие, - пояснила начальник отдела контроля качества департамента автомобильных дорог минтранса Самарской области Ольга Панафенова. - Чтобы этого не происходило, на дороге после очистки должен оставаться снежный накат – именно так делают, например, в Финляндии. – Но в таком случае пришлось бы менять ГОСТы и переучивать водителей, ведь управление машиной на дороге, покрытой снегом, в корне иное.

Так что пока самарские дорожники равняются на Москву, где реагентов в зимнее время используют еще больше, а верхний слой покрытия меняют раз в два года. Кроме того, в лаборатории собираются изучать опыт коллег из Краснодарского края.

С каждого участка берут минимум три керна Фото: Елена ШИШКИНА

Удачно заместили

Самарская лаборатория оснащена современным оборудованием – в основном европейским, купленным до санкций. Здесь регулярно берут керны (пробы дорожного покрытия) с вновь строящихся дорог, а также проверяют качество компонентов, которые для них закупаются.

В лабораторных условиях испытатели заливают и испытывают асфальтобетонное покрытие с эталонными показателями. Такое покрытие после 20 тысяч циклов использование показывает износ глубиной в 4 мм. Подрядчики должны стремиться именно к этому эталонному показателю, когда после прохождения 20 тысяч машин колея на дороге не будет превышать глубину 4 мм. В лаборатории проверяют также качество сцепления слоев и их плотность.

Лаборатория оснащена современным оборудованием Фото: Елена ШИШКИНА

С каждого участка дороги берется не менее трех кернов. Но делать это могут лишь сами подрядчики, министерство и контролирующие организации. А вот с обращениями граждан, которые считают, что покрытие делается с нарушениями, непосредственно лаборатория не работает.

Как заверили в лаборатории, с каждым годом число случаев, когда после лабораторных испытаний у подрядчика не принимают дорогу, становится все меньше.