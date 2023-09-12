Депутат Госдумы Матвеев призвал ввести понятие «коренные народы России»

Михаил Матвеев считает, что его предложение не дискредитирует приезжих. Фото: http://duma.gov.ru/

Депутат Государственной Думы от Самарской области Михаил Матвеев призвал ввести понятие «коренные народы России». По мнению парламентария, это поможет защитить представителей национальностей, которые испокон веков проживали на территории нашей страны, однако при этом никак не дискриминирует и приезжих. Михаил Матвеев рассказал журналисту «КП-Самара» подробности своего предложения.

«Исторически – значит, столетиями»

Михаил Матвеев признался, что обеспокоен миграцией в Россию граждан бывших советских республик, призвал не стесняться и дать определение понятию «коренной народ».

- Пока в российском законодательстве существует лишь определение для малых коренных народов. Чаще всего под ними подразумевают жителей Крайнего Севера, а законы, призванные дополнительно защитить их права, дают им ряд привилегий, призванных сохранить их самобытность, - объяснил свою позицию Михаил Матвеев. – А я говорю про коренных жителей страны, про народы, которые исторически проживали на территории РФ, имеют здесь свои исторические поселения и территории компактного проживания. И при этом не имеют за пределами РФ своих национально-государственных образований. Под словом «исторически» я подразумеваю столетиями, а последние десятки лет.

«Русские никогда не были колонизаторами»

При этом Михаил Матвеев подчеркнул, что он не призывает к дискриминации других наций, просто хочет защитить национальности, которые исторических проживали в России.

- Русские никогда не вели колонизаторской политики, покоряя Сибирь, не притесняли и не уничтожали местные народы, как это происходило, например, в Северной Америке, - отметил парламентарий. - За века существования России мы научились решать вопросы между собой, научились жить в условиях разных нацией и религий. А иногда те, кто приезжает в Россию, начинают придерживаться даже более радикальных взглядов, чем у себя на родине, агрессивно ведут себя по отношению к русским, не учат язык, организуют этнические преступные группировки. Возможно, стоит пересмотреть дела по выдаче российского гражданства за последние десятилетия и оценить правомерность выдачи российских паспортов заявителям.

С мнением Михаила Матвеева не согласился член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

- Законодателю высокого ранга стоит быть более осмотрительным в высказываниях, которые могут быть прочитаны как националистические, - отметил Павел Покровский. - Все граждане бывшего СССР могут пользоваться процедурой упрошенного порядка получения паспорта РФ на законных основаниях.