Сделали невозможное: в Самаре врачи помогли женщине с тяжелой болезнью почек родить четвертого ребенка

У пациентки родился здоровый доношенный мальчик / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре врачи больницы имени В.Д. Середавина придумали, как помочь женщинам с тяжелой формой болезни почек сохранить беременность. Они разработали специальную методику. Благодаря ей медики помогли одной из пациенток в четвертый раз стать мамой. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Наблюдали с первых дней беременности

Ранее у жительницы региона Ирины выявили нефрологическую патологию. При такой болезни родить доношенного ребенка очень сложно. Пациентка буквально с первых дней беременности находилась под наблюдением врачей-нефрологов и акушеров-гинекологов. Новый подход, который предложила врач Ольга Седашкина, позволил женщине выносить малыша до 38-й недели.

— Мы проводили профилактическое лечение: своевременно назначали препараты, которые исправляли белково-энергетическую недостаточность, анемию, показатели фосфорно-кальциевого обмена. Немаловажную роль сыграла ранняя профилактика преэклампсии (расстройство беременности, при котором возникает высокое кровяное давление и сопровождается высоким содержанием белка в моче — прим. ред.). Провели несколько телемедицинских консультаций с коллегами из НМИЦ АГК им. В.И. Кулакова, — рассказала врач-нефролог больницы им. Середавина Ольга Седашкина.

Родился здоровый мальчик

Самарчанка родила мальчика. Все прошло благополучно. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо. В среду, 13 сентября 2023 года, их выписали из перинатального центра.

— Мы очень ждали нашего второго сына. Спасибо врачам, которые помогли мне и ребенку. Теперь в нашей семье две дочки и два сына, — рассказала Ирина.

Новая методика помогла не одной пациентке

В Минздраве Самарской области отмечают, что ранее рождение доношенных детей у женщин с таким тяжелым заболеванием почек считалось невозможным. Риск для беременности с подобной патологией был очень высок. Однако методика самарского врача подарила надежду женщинам, которые страдают этим заболеванием.

— Методика Ольги Седашкиной получила одобрение экспертов. Патент на изобретение находится на стадии оформления. Врачи больницы Середавина уже помогли не одной пациентке с таким диагнозом, — отметили в Минздраве.

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