Выглядит как обычная рыба, но намного умнее: самарские ученые создали подводного робота в виде морского окуня

Необычный подводный беспилотник в виде морского обитателя разработали ученые и инженеры СНИУ им. С.П. Королева

Ученые и инженеры Самарского университета им. С.П. Королева представили свою новую разработку. Они создали подводного робота в виде окуня. Он обладает зачатками искусственного интеллекта и уже успешно прошел первые испытания в бассейне.

Выглядит и двигается как настоящая рыба

Подводный беспилотник изготовлен в виде большого морского окуня. Его длина составляет почти метр. Он не только выглядит как рыба, но и может имитировать ее движения. Аппарат имеет хвостовой плавник, с помощью которого и перемещается под водой. Кроме того, у него есть система технического зрения и зачатки ИИ. Все это помогает роботу обходить препятствия и обнаруживать требуемые предметы.

– Наша разработка относится к классу автономных необитаемых подводных аппаратов бионического типа. Она выполнена в виде морского окуня длиной 85 см. Такому аппарату требуется меньше энергии для движения, и его гораздо сложнее обнаружить в воде, в отличие от традиционных подводных беспилотников небионического типа, – рассказал один из разработчиков «Окуня», научный сотрудник НОЦ робототехники и мехатроники Самарского университета Евгений Татаренко.

Окунь с электронной начинкой

Разработчики постарались сделать робота максимально похожим на реального морского обитателя. Они даже раскрасили его под рыбу. Корпус беспилотника изготовили из пластика на 3D-принтере (он водонепроницаем), хвостовой плавник – из полиуретана. Чтобы последний мог двигаться, его оснастили сервоприводом и двумя искусственными сухожилиями, которые изготовили из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Питают окуня несколько литиевых батарей.

Внутри корпуса самарские ученые и инженеры разместили плату с микропроцессором, систему технического зрения с видеокамерой, приемопередатчик, накопитель данных, а также навигационный комплекс. Несмотря на столь внушительную «начинку», весит рыборобот немного – всего 1,5 кг.

Эколог, патрульный, спасатель

По словам Евгения Татаренко, аппарат рассчитан на работу на глубине до пяти метров. Он способен самостоятельно ориентироваться под водой и различать заданные цели. В перспективе «Окунь» сможет выполнять различные задачи: вести экологический мониторинг, патрулировать прибрежные участки моря, помогать при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ. Все это будет зависеть от электронной начинки беспилотника.

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