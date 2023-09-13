Большую часть фильмов покажут в «Художественном». Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре с 13 по 22 сентября 2023 года пройдет международный кинофестиваль «Соль земли», который объединит сценаристов, операторов, режиссеров из России и зарубежных стран. Рассказываем, какая программа будет у фестиваля «Соль Земли» в Самаре в 2023 году, что и где покажут.

В программе представлены 70 картин в пяти номинациях «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..».

Из Самары вошло три фильма: «Ленчик на высоте», режиссер Дарья Осипова, «Неочевидная Самара Щербачевых» Инги Пеннер, «Директор» Инессы Панченко.

Показ будет проходить на трех площадках: в ЦРК «Художественный» и ДК «Победа» в Самаре и в селе Шигоны.

Программа международного кинофестиваля «Соль Земли» 2023 в Самаре и Самарской области

18 Сентября

ЦРК «Художественный», Большой зал (Самара, ул. Куйбышева, 105)

Показ внеконкурсных фильмов

09:00- «Охотники за глубиной», реж. Василиса Юренкова, Раменское, 6+.

09:52- «Мельница, которой можно верить», реж. Александр Леонтьев, Нефтегорск, 6+. Фильм о мельнице в селе Бариновка.

10:27- «Отцы. О главном», реж. Марк Ларионов, Санкт-Петербург, 6+

11:15 - «Будем дальше жить», реж. Татьяна Потоцкая, Самара, 16+

18:00 - Торжественная церемония открытия фестиваля «Соль земли».

Творческий вечер актера театра и кино – Егора Бероева. Показ игрового фильма «Дорога к дому».

ЦРК «Художественный», Камерный зал

Показ внеконкурсных фильмов

09:00 - «Курьер», реж. Артем Кусяк, Москва, 16+

09:16 - «Ансвер», реж. Леонид Григурко, Москва, 18+

09:39 - «Захочет - напишет», реж. Артур Псакин, Москва, 6+

09:58 - «Легион», реж. Денис Шалыгин, Москва, 16+

Спецпоказ «Соль земли»

10:31 - «Благословенный остров», реж. Александра Андронова, Москва, 12+

11:11- «Семейные портреты. Художник и его муза», реж. Анастасия Кобзарева, Минск, Республика Беларусь, 12+

11:40 - «Дорога Святителя Луки», реж. Ольга Барыкина, Москва, 12+

Спецпоказ «Созидатели»

12:23 - «Хозяйка горы», реж. Артем Укропов, Москва, 12+

12:56 - «Человек труда», реж. Ольга Ажнакина, Москва, 12+

13:53 - «Солнце в силе. Время действовать», реж. Илона Вашкелите, Санкт-Петербург, 6+

14:18 - «Мосты России», реж. Илона Вашкелите, Санкт-Петербург, 6+

Спецпоказ «Эхо Великой Отечественной войны»

14:58 - «Тоньше жизни нити не бывает», реж. Елена Лобачева-Дворецкая, Москва, 12+

Показ конкурсных фильмов

18:00 - «Крошња / ВЕРХУШКА / Tree CROWN», реж. Предраг Тодорович, Свилайнац, Сербия, 6+

18:20 - «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра», реж. Светлана Харчевина, Анастасия Крапивина, Москва, 6+

19:10- «Женщины Алтая», реж. Ирина Муромцева, Санкт-Петербург, 6+

20:19 - «A lumine motus / Меня приводит в движение свет», реж. Светлана Быченко, Москва, 6+

ЦРК «Художественный», Малый зал

Спецпоказ «Эхо Великой Отечественной войны»

09:00 - «Студия в квадрате обстрела», реж. Людмила Шахт, Санкт-Петербург, 12+

10:10-«Блокадная книга рецептов», реж. Федор Бабенко, Санкт-Петербург, 12+

10:27-«Жизнь и война Ивана Посашкова», реж. Светлана Кочергина, Самара, 12+

11:40 - «Волгоград. Воин», реж. Виолетта Гунина, Санкт-Петербург, 0+

12:01 - «Штурмовики с боевого курса не сворачивают», реж. Борис Травкин, Новосибирск, 6+

12:48 - «Добро пожаловать в Аутландию», реж. Тамара Сушко, Буден, Швеция, 12+

13:20 - «Приравнены к хлебу», реж. Арина Новикова, Санкт-Петербурга, 12+

Специальная программа показов при партнерстве с TV BRICS

14:10 - «В Индию с любовью», реж. Венкатеш Кумар Джи, Индия, 16+

14:30- «Благословение», реж. Гильерме Рейс, Бразилия, 16+

14:47 - «Раста-художник», реж. Одва Ковани, ЮАР, 16+

14:54 - «Поэтичный лишуй», реж. Чэн Вэй, Китай, 16+

Показ конкурсных фильмов

17:30 - «Гончар (Кулол)», реж. Хашимчон Рахимов, Худжанд, Таджикистан, 0+

18:01 - «Ленчик на высоте», реж. Дарья Осипова, Москва/Самара, 12+

18:26 - «Медик», реж. Алижан Насиров, Бишкек, Кыргызстан, 6+

18:55 - «Борис и Юлия Кустодиевы», реж. Ирина Звездочетова, Москва, 12+

19:39 - «Устинов об Устинове. Всего искусства мало», реж. Маргарита Куклина, Москва, 12+

20:23 - «Дневник белой вороны», реж. Борис Дворкин, Москва, 12+

Открытый кинотеатр «Филин», Самара, Софийская набережная

18:00 - «Дела сердечные», реж. Юрий Баженов, Омск, 12+

19:00 - «Чудомобиль», реж. Валентина Коровникова, Санкт-Петербург, 6+

19:30 - «Гончар (Кулол)», реж. Хашимчон Рахимов, Худжанд, Таджикистан, 0+

20:00 - «Ленчик на высоте», реж. Дарья Осипова, Москва/Самара 12+

Дом культуры «Победа» (Самара, проспект Кирова, 72А)

11:00 - «Давай поговорим!», реж. Роман Рыжов, Псков, 12+

11:35 - «Чудомобиль», реж. Валентина Коровникова, Санкт-Петербург, 6+

Село Шиигоны, ул. Советская, 131

17:00 - «Дела сердечные», реж. Юрий Баженов, Омск, 12+

18:00 - «Женщины Алтая», реж. Ирина Муромцева, Санкт-Петербург, 6+

19:10 - «Во сне», реж. Нарине Геворгян, г. Ереван, Армения, 12+

19 сентября

ЦРК «Художественный», Большой зал

19.00 – Творческий вечер актрисы театра и кино - Ксении Алферовой

ЦРК «Художественный», Большой зал

Показ конкурсных фильмов

09:00 - «Дела сердечные», реж. Юрий Баженов, Омск, 12+

09:57-«Пока крутится пленка», реж. Алина Гребенникова, Москва, 12+

10:58 - «Про Питирима и Владимира. 10 лет спустя. Невозвращенец», реж. Андрей Русских, Москва, 16+

12:01- «Союз-Аполлон. Сила притяжения», реж. Андрей Феофанов, Москва, 18+

12:55 - «Оранжевый мяч», реж. Наталья Саврас, Екатеринбург, 12+

13:41-«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев», реж. Андрей Истратов, Москва, 12+

14:36 - «Страна спасённого великана», реж. Игорь Бышнёв, Минск, Республика Беларусь, 6+

15:35 - «Фаза Луны», реж. Андрей Осипов, Москва, 12+

19:00-Творческий вечер актрисы театра и кино – Ксении Алферовой.

ЦРК «Художественный», Камерный зал

Показ конкурсных фильмов

09:00-Миры профессора Бобровского», реж. Дмитрий Завильгельский, Москва, 12+

09:44 - «Охота за мгновением», реж. Антон Погребной, Киров, 12+

10:28-«Миша-Ледокол», реж. Дмитрий Степанов, Екатеринбург, 12+

11:11- «Гончар (Кулол)», реж. Хашимчон Рахимов, Худжанд, Таджикистан, 0+

11:37-«Пространства радости», реж. Александра Андронова, Москва, 16+

12:08- «Отец Йозеф», реж. Родион Винарский, Москва, 12+

12:41- «Малая родина», реж. Максим Самарин, Владикавказ, 12+

13:30 - «Давай поговорим!», реж. Роман Рыжов, Псков, 12+

14:05 - «ZARI», реж. Arman Gholipour Dashtaki Изе, Иран, 12+

14:38 - «Когда придет весна», реж. Юлия Клименко, Москва, 12+

15:44 - «Евсеев: Признание ценою в жизнь», реж. Андрей Огородников, Йошкар-Ола, 6+

Специальный показ к 150-летию композитора Сергея Рахманинова

16:30-«Гений. Сергей Рахманинов», реж. Галина Огурная, Москва, 0+

Показ конкурсных фильмов

18:00-«Дела сердечные», реж. Юрий Баженов, Омск, 12+

18:57- «Дайте мне победить», реж. Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, Москва, 16+

Специальная программа показов при партнерстве с TV BRICS

20:12-«В Индию с любовью», реж. Венкатеш Кумар Джи, Индия, 16+

20:36-«Благословение», реж. Гильерме Рейс, Бразилия, 16+

20:58-«Раста-художник», реж. Одва Ковани, ЮАР, 16+

21:10-«Поэтичный лишуй», реж. Чэн Вэй, Китай, 16+

ЦРК «Художественный», Малый зал

Показ конкурсных фильмов

09:00-«Танец», реж. Юлия Лукина, Канны, Франция, 16+

09:11- «Песнь о Виктории», реж. Юлия Чернова, Москва, 6+

10:06 - «По ту сторону леса», реж. Артём Чередниченко, Москва, 6+

10:52- «Евдокимыч или Как лечить оленя», реж. Елена Кабанова, Андрей Тимощенко, П.-ов. Таймыр, 12+

11:18 - «Медик», реж. Алижан Насиров, Бишкек, Кыргызстан, 6+

11:47 - «Трудяга», реж. Айгерим Жолдошбаева, Бишкек, Кыргызстан, 6+

Показ студенческих работ ВГИК им. С. А. Герасимова

12:50 - «Клятва», реж. Нану Тлисов, Москва, 12+

13:14 - «На равных», реж. Кристина Александрова, Москва, 12+

13:45 - «Глэм», реж. Иван Родин, Москва, 12+

14:35 - «Анна Ардова. Маленькие Пьесы», реж. Арина Прошина-Кулик, Москва, 12+

15:20 - «И замолкает хор», реж. Екатерина Велихова, Москва, 12+

Специальный показ Армения

19:00 - «Узоры души», реж. Арка Манукян, Ереван, Армения, 12+

19:35 - Творение «Человек-коллаж», реж. Арсен Аракелян, Ереван, Армения

19:50 - «Мастер чайка», реж. Арман Айвазян, ВГИК, Ереван, Армения

20:10 - «Камни», реж. Арман Айвазян, ВГИК, Ереван, Армения

Открытый кинотеатр «Филин», Самара

18:00 - «Оранжевый мяч», реж. Наталья Саврас, Екатеринбург, 12+

18:50 - «Давай поговорим!», реж. Роман Рыжов, Псков, 12+

19:30 - «Страна спасённого великана», реж. Игорь Бышнёв, Минск, Республика Беларусь, 6+

Дом Культуры «Победа»

11:00 - «У ЕҤ», реж. Денис Шаблий, Москва, 16+

11:30 - «Соколики», реж. Юлия Макарова, Санкт-Петербург, 6+

11:58 - «Ленчик на высоте», реж. Дарья Осипова, Москва/Самара, 12+

Село Шигоны, ул. Советская, 131

17:00 - «Дайте мне победить», реж. Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, Москва, 16+

18:20 - «A lumine motus / Меня приводит в движение свет», реж. Светлана Быченко, Москва, 6+

20 сентября

ЦРК «Художественный», Большой зал

Показ конкурсных фильмов

09:00- «Дневник "белой вороны"», Борис Дворкин, Москва, 12+

09:44- «У голоса Вечности есть имя…», Ольга Лаптева, Москва, 6+

10:15 - «Балалайка 2.0», Владимир Бучинский, Руслан Махмуд-Ахунов, Ульяновск, 6+

10:40- «Женщины Алтая», реж. Ирина Муромцева, Санкт-Петербург, 6+

11:45- «Соколики», реж. Юлия Макарова, Санкт-Петербург, 6+

12:13 - «Синяя птица супругов Медведевых», реж. Вадим Шолохов, Первоуральск, 6+

13:30 - «Семья Аэрофлот», реж. Сергей Зайцев, Денис Чуваев, Москва, 6+

1513 - «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра», реж. Светлана Харчевина, Анастасия Крапивина, Москва, 6+

16:03 - «Классик. Евгений Ташков», реж. Юлия Герра, Москва, 12+

16:52 - «Талант быть первой», реж. Варвара Орлова, Москва, 6+

19:00 - Вечер Армянского кино. Встреча с кинодокументалистами из Армении. Показ документальных фильмов «Узоры души», «Творение «Человек-коллаж», «Во сне». Выступление музыкального коллектива «Дудук&Голос»

ЦРК «Художественный», Камерный зал

Показ конкурсных фильмов

09:00- «Последний бой Ильшата Гарайханова», реж. Евгений Барханов, Москва, 16+

10:00- «Рудольф Нуреев. Возвращение», реж. Татьяна Малова, Москва, 12+

11:00- «Свет», реж. Виктория Гараева, Иван Холмов, Санкт-Петербург, 12+

11:28- «Ленинград 4», реж. Дмитрий Фетисов, Санкт-Петербург, 0+

12:12- «Чехословакия 1918/68. Сон о несправедливом возмездии», реж. Анна Голикова, Москва, 6+

13:30 - «У ЕҤ», реж. Денис Шаблий, Москва, 16+

14:00 - «Я боюсь ходить босиком по асфальту», реж. Рустем Бизянов, Сергей Бурцев, Ульяновск, 6+

14:38 - «Колымская весна», реж. Татьяна Ильина, Москва, 12+

16:1 3- «Дивный мир», реж. Иван Власов, Москва, 18+

16:53 - «Семь дней осени», реж. Алексей Головков, Санкт-Петербург, 6+

ЦРК «Художественный», Малый зал

Показ конкурсных фильмов

09:00- «Паровозных дел Мастер», реж. Павел Селин, Москва, 16+

09:56 - «Горький мёд», реж. Юлия Макарова, Санкт-Петербург, 6+

10:29 - «Тишина», реж. Анастасия Свиридова, Москва, 16+

10:51- «Бунт анархиста», реж. Алексей Мурадов, Москва, 16+

11:40- «Особенные Люди», реж. Ульяна Герасимова, Москва 12+

11:57 - «Провинциальная сказка», реж. Ульяна Герасимова, Москва 12+

12:35 - «Наследие», реж. Алексей Бабенко, Республика Карелия, 16+

13:30 - «Дайте мне победить», реж. Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, Москва, 16+

14:45 - «Нити основы», реж. Ярослав Лобачёв, Ярославль, 6+

15:15- «Ленчик на высоте», реж. Дарья Осипова, Москва/Самара, 12+

15:45 - «Царь горы», реж. Дарья Хренова, Маша Линд, Москва, 12+

16:40 - «Устинов об Устинове. Всего искусства мало», реж. Маргарита Куклина, Москва, 12+

17:24 - «Профессор Гиберт», реж. Дмитрий Семибратов, Краснодар 16+

Открытый кинотеатр «Филин», Самара

18:00-«Директор», реж. Инесса Панченко, Самара, 12+

18:30-«У ЕҤ», реж. Денис Шаблий, Москва, 16+

19:10- «Хозяйка горы», реж. Артем Укропов, Москва, 12+

19:45 - «Дайте мне победить», реж. Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, Москва, 16+

Дом Культуры «Победа»

«Кинолаборатория «СОЛЬ 2.0», Большой зал

11:00-Мастер-класс по анимации. Спикер – режиссер, аниматор, сценарист Святослав Ушаков (Москва).

«Кинолаборатория «СОЛЬ 2.0», Аудитория 1

11:00- Мастер-класс по операторскому искусству. Спикер – кинооператор, режиссер, заведующий кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, заслуженный деятель искусств РФ Николай Волков ( Санкт-Петербург).

«Кинолаборатория «СОЛЬ 2.0», Аудитория 2

11:00 - Мастер-класс по режиссуре и сценарному делу. Спикер – сценарист, шеф-редактор документальных и специальных проектов Продюсерского центра Андрея Кончаловского Екатерина Зенович ( Москва).

21 Сентября

ЦРК «Художественный», Большой зал

14:00- Торжественная церемония награждения победителей XVI МКФ «Соль земли». Творческая встреча с актрисой и певицей – Викторией Макарской, 12+

ЦРК «Художественный», Камерный зал

Показ конкурсных фильмов

09:00- «Инна Олевская», реж. Сергей Ландо, Санкт-Петербург, 12+

09:35 - «Неочевидная Самара Щербачёвых», реж. Инга Пеннер, Самара, 12+

10:36 - «Во сне», реж. Нарине Геворгян, г. Ереван, Армения, 12+

10:51 - «Директор», реж. Инесса Панченко, Самара, 12+

11:11 - «Николаич», реж. Никита Журавлев, Луганск, ЛНР, 16+

11:32-«Борис и Юлия Кустодиевы», реж. Ирина Звездочетова, Москва, 12+

12:16-«Саякбай and The Beatles», реж. Тынай Ибрагимов, Бишкек, Кыргызстан, 6+

12:41- «Крошња / ВЕРХУШКА / Tree CROWN», реж. Предраг Тодорович, Свилайнац, Сербия, 6+

ЦРК «Художественный», Малый зал

Показ конкурсных фильмов

09:00- «Деникинъ», реж. Алексей Бурыкин, Москва, 12+

10:45- «Чудомобиль», реж. Валентина Коровникова, Санкт-Петербург, 6+

11:12- «Водяная», реж. Вилюра Исяндавлетова, Уфа, 12+

11:42- «A lumine motus / Меня приводит в движение свет», реж. Светлана Быченко, Москва, 6+

Открытый кинотеатр «Филин»

18:00 - «Я боюсь ходить босиком по асфальту», реж. Рустем Бизянов, Сергей Бурцев, Ульяновск, 6+

18:45- «Соколики», реж. Юлия Макарова, Санкт-Петербург, 6+

19:15- «Балалайка 2.0», Владимир Бучинский, Руслан Махмуд-Ахунов, Ульяновск, 6+

19:45- «Женщины Алтая», реж. Ирина Муромцева, Санкт-Петербург, 6+

Дом Культуры «Победа»

11:00- «Дайте мне победить», реж. Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, Москва, 16+

12:15-«Свет», реж. Виктория Гараева, Иван Холмов, Санкт-Петербург, 12+

22 Сентября

ЦРК «Художественный», Большой зал

10.00-17.00 - Показ фильмов-победителей XVI Международного кинофестиваля «Соль земли»

Открытый кинотеатр «Филин»

18:00 - «По ту сторону леса», реж. Артём Чередниченко, Москва, 6+

18:50- «Во сне», реж. Нарине Геворгян, г. Ереван, Армения, 12+

19:10 - «Танец», реж. Юлия Лукина, Канны, Франция, 16+

19:30- «A lumine motus / Меня приводит в движение свет», реж. Светлана Быченко, Москва, 6+