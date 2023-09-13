«Бабкин, Бабкин — супер!»: «Крылья Советов» наконец выкупили опорника из «Локомотива»

Сергей Бабкин - теперь "по-настоящему" игрок "Крыльев". Фото: ПФК "Крылья Советов"

13 сентября 2023 года «Крылья Советов» объявили о выкупе у московского «Локомотива» прав на полузащитника Сергея Бабкина. До этого 20-летний опорник более года находился в «Крыльях» в аренде.

«КП-Самара» собрала все, что известно об этом трансфере.

Волгоград — Каспийск — Москва — Самара

Сергей Бабкин — уроженец Волгограда, там же рос как футболист, будучи воспитанником СДЮСШОР «Зенит-Волгоград». В 2017 году, в 14-летнем возрасте перешел в академию ФК «Анжи» (Каспийск), а еще через два года перебрался в систему столичного «Локомотива».

В сентябре 2022 года Бабкин на условиях аренды стал игроком самарских «Крыльев Советов». Впрочем, почти весь прошедший сезон он провел в статусе игрока ротации, выходя в основном в кубковых матчах либо на замену в играх чемпионата.

В концовке сезона-2022/2023 отметился голом в ворота питерского «Зенита». В стартовом матче нового сезона забил победный мяч в Грозном «Ахмату» (2:1), обыграв несколько соперников. А совсем недавно поучаствовал в победе над калининградской «Балтикой» (2:1), открыв счет в этом матче.

Болельщикам молодой опорник полюбился взрывным стилем игры, неожиданной сменой направления атаки, резкой игрой в отборе.

Перед нынешней паузой в чемпионате получил вызов в сборную России, но не смог поехать в национальную команду из-за болезни.

- Сергей ярко проявил себя на старте чемпионата. Заслужил вызов в сборную, хоть и не смог туда поехать, но это говорит о многом. Бабкин стал важным звеном в игре «Крыльев», поэтому мы приняли решение подписать с ним длительное соглашение. Рады, что теперь Сергей с нами надолго. В «Крыльях» созданы все условия для его прогресса, - прокомментировал трансфер спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Главный тренер самарцев Игорь Осинькин, отмечая игровые достоинства Бабкина, видит и то, в чем молодой полузащитник еще должен вырасти.

- Он всегда выделялся своей самоотдачей и интенсивностью. Сейчас мы все видим прогресс в умении играть более вертикально, игре под давлением. Ему 20 лет, он безупречно работает, не сомневаюсь, что Сергей продолжит развиваться, - приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

С третьей попытки

Разговоры о выкупе трансфера Бабкина велись неоднократно. Прошедшей зимой, по появлявшейся в СМИ и соцсетях информации, предполагалась двусторонняя сделка: «Крылья» выкупали трансфер Бабкина, а в обратном направлении в «Локомотив» должен был проследовать принадлежащий самарцам Артем Соколов.

По данным из неофициальных источников, тогда заключению контракта воспротивился сам Бабкин, так как не получал на тот момент в «Крыльях» достаточно игрового времени.

Разговоры о выкупе Бабкина самарским клубом возобновились в начале летнего трансферного окна 2023 года, об этом писали уже как деле решенном. Но в итоге новый сезон Бабкин в «Крыльях» начал вновь в статусе арендованного игрока. И вот наконец с третьей попытки сделка состоялась.

«Бабки, бабки...»

По данным из соцсетей, покупка игрока обошлась самарскому клубу в 40 млн рублей. Для сравнения — нападающий Писарский пришел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 млн.

Контракт подписан на 4 года. По информации Metaratings.ru, опция обратного выкупа игрока «Локомотивом» в соглашении не предусмотрена.

Совсем скоро, 25 сентября, Сергею Бабкину исполнится 21 год.

Соцсети «Крыльев Советов» презентовали подписание контракта коротким роликом, в котором использованы кадры из фильма «Духless». Вместо слов героя фильма «Бабки, бабки, с…, бабки!» наложен текст: «Бабкин, Бабкин, Сергей Бабкин — супер!»