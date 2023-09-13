Волжане из далекого прошлого: в Самаре открылась необычная выставка «Лицом к лицу»

На уникальной выставке можно увидеть облик наших далеких предков Фото: Евгений ЕГОРОВ

Впервые в России

Необычная выставка открылась в самарском Археоцентре. Она называется «Лицом к лицу», и в ней можно увидеть воссозданные облики наших предков, проживавших в Поволжье в течение последних 12 тысяч лет.

Подобные реконструкции выставляются в России впервые в музейной практике. Выставка стала возможной благодаря сотрудничеству с Институтом этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.

Облик наших предков восстанавливался по известной в археологии «методике Герасимова», но с применением передовых компьютерных технологий.

На уникальной выставке можно увидеть облик наших далеких предков Фото: Евгений ЕГОРОВ

- С одной стороны, эти люди жили очень давно, представляли племена, о которых мы мало что знаем, так как не сохранилось письменных источников. А с другой стороны, смотришь на них — и кажется, что видишь своих знакомых, кто-то, может, узнал и себя в этих ликах. Несмотря на то, что народы на нашей территории довольно часто менялись, каждый оставил свою частичку в генофонде, и их черты есть в каждом из нас, - делится впечатлениями директор музея имени Алабина Андрей Кочетков.

Понюхать, потрогать, раскопать

Помимо изображений предков, на выставке представлены и предметы быта различных эпох. Причем оформлена экспозиция неординарно. Например, можно открыть нишу в стенке и увидеть надпись, предлагающую поднять колпачок, накрывающий деревянный «пенек», понюхать ее и угадать, что это за запах. А потом прочесть поясняющий текст про деготь (пахнет именно им) и его значение в различные эпохи.

Некоторые экспонаты можно даже понюхать Фото: Евгений ЕГОРОВ

Таких ниш, «сейфов», выдвижных ящичков на выставке немало. И возможность не только смотреть, но и трогать экспонаты и даже вдыхать их запах — делает интересным посещение выставки и для детей. Они, кстати, могут также покопаться в специальной песочнице и достать из песка различные археологические предметы, почувствовать себя археологами.

- Новое экспозиционное оборудование, закупленное благодаря нацпроекту «Культура», - современно, удобно, технологично. И это позволит сотрудникам музея проводить еще немало интересных выставок, - уверена министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Юные посетители выставки могут раскопать артефакты в песочнице Фото: Евгений ЕГОРОВ

В конце зала неожиданно выставлены предметы XX-XXI веков. Посетителям выставки предлагается подумать, а что могут раскопать археологи будущего, что будет характеризовать нашу эпоху?

Всего на выставке представлено более 500 уникальных экспонатов из фондов музея.

Новый музей в Самаре

Выставка «Лицом к лицу» запускает работу недавно открывшегося Археоцентра — филиала Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина. При поддержке областного правительства музей получил большие площади для хранения уникальных археологических фондов не только Самары, но и соседних регионов.

Выставка открывает работу Археоцентра. Фото: предоставлено музеем им. Алабина

Здесь будут проводиться не только выставки археологических экспонатов, но в это здание временно переедут экспозиции музея Алабина, когда в здании на улице Ленинской будет идти ремонт.

Помимо реконструированных обликов, на выставке можно увидеть предметы быта разных эпох. Фото: предоставлено музеем им. Алабина

Выставку в Археоцентре можно посетить по адресу: улица Фрунзе, 96Е, вход - во дворе за торговым центром «Европа», между улицами Некрасовской и Ленинградской.