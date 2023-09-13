Пройдут забеги 16 сентября. Фото: министерство спорта Самарской области

16 сентября 2023 года состоится очередной Всероссийский день бега «Кросс Нации». Забег будет проходит на прилегающей территории к стадиону «Солидарность Самара Арена».

В день соревнований пройдут забеги на дистанции 2000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. Рассказываем про «Кросс нации» 2023 в Самаре, когда он пройдет и как зарегистрироваться.

Победителям соревнований вручат кубки минспорта России, призерам забегов - медали и дипломы. Кроме того, и победители, и призеры получат получают ценные призы минспорта Самарской области.

Участники, занявшие места с 1 по 50 в каждой из возрастных групп, получают сувенирную продукцию Минспорта России.

Регистрация на «Кросс нации» 2023 в Самаре

Для участия в соревнованиях нужно обратиться в комиссию по допуску. Она работает по следующему графику:

11-15 сентября, 12.00-20.00, МТЛ «Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253А, холл 1 этажа).

16 сентября, 08.30-09.30 (на все дистанции) и 09.30-11.00 (на дистанции 4000, 6000, 8000 и 12000 метров), на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» (ул. Демократическая, 57).

Заявки подаются в комиссию по допуску – лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу и только в отведенное время.

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача!

Для допуска по индивидуальной заявке необходимы следующие документы - паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях (допуск врача), полис ОМС.

Для заявки от организаций нужна заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске к участию в соревнованиях, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медучреждения.

Дата и программа «Кросса наций» 2023 в Самаре

10:00-15:00 - выступление творческих коллективов, работа площадки по тестовому выполнению нормативов комплекса ГТО

10:00 - старт на 2000 метров – мальчики и девочки (2014 г.р. и младше).

10:30 - официальная церемония открытия.

10:40 - церемония награждения победителей и призеров (мальчики, девочки 2014 г.р. и младше).

11:00 - старт массового забега на 2000 метров.

11:25 - старт на 4000 метров – юноши и девушки (2004 г.р. и младше).

11:50 - старт на 4000 метров – мужчины и женщины (2003 г.р. и старше).

12:15 - старт на 6000 метров – девушки (2004 г.р. и младше).

12:55- старт на 8000 метров – юноши (2004 г.р. и младше).

- старт на 8000 метров – женщины (2003 г.р. и старше).

13:40 - старт на 12000 метров – мужчины (2003 г.р. и старше).

12:00-15:00 - церемония награждения победителей и призеров.

Для всех участников и гостей мероприятия будет работать южная парковка, расположенная на пересечении ул. Дальней и 7-го проезда, и парковка у транспортного кольца. Для организованных детских групп – заезд автобусов через 7-й проезд вдоль стадиона по пожарному проезду от 3 гейта к 2 гейту.