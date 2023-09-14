Первая же поездка может стать роковой: профессиональный грибник рассказал, как нельзя ходить на тихую охоту

Эксперт назвал основные ошибки начинающих грибников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области наступила не только календарная осень, но и климатическая. Однако прохлада, хмурое небо и дожди не повод для заточения в четырех стенах. Обычно именно в эту пору просыпаются грибники. Желание отправиться в лес на поиски приключений и аппетитных шляпок появляется и у тех, кто понятия не имеет, как отличить сыроежки от груздей. Только вот подобная поездка может закончится плачевно. Опытный грибник из Тольятти Алексей Зотиков рассказал журналисту «КП-Самара» о главных ошибках новичков тихой охоты.

Тихая охота — это зависимость

По словам Алексея, первая поездка на тихую охоту зачастую становится роковой.

- Человек становится зависимым! То же самое произошло и со мной много лет назад, - смеется тольяттинец. - А если серьезно, то грибы еще нужно уметь собирать, чтобы вылазки в лес были безопасными и урожайными.

Эксперт назвал самые частые ошибки, которые допускают начинающие грибники. Например, люди бросают в корзинку грибы без разбора, что, конечно, недопустимо.

- Такая неосторожность может привести к летальному исходу. С грибами шутить нельзя! Поэтому убедительно прошу класть в свою корзинку только те грибы, которые вы точно знаете.

Корзина, нож…и фотокамера

И что же теперь? Остальное выбрасывать? А как же тогда изучать новые виды? Ответ простой — фотографировать!

- Век социальных сетей же! Выкладывайте свои снимки в популярных грибных пабликах и не бойтесь обращаться к знатокам. Только так получится безопасно набраться опыта.

Можете похлопать себя по плечу, если вам удалось обнаружить целое поле грибов. Так сказать, половина дела сделана.

- Многие новички неправильно выбирают место сбора. Едут куда глаза глядят, а там нет ничего… Даже поганок! Здесь тоже можно обратиться к опытным товарищам. Главное — не собирать грибы вдоль дороги и рядом с предприятиями. Все дело в том, что шляпки имеют свойство накапливать токсины.

Срезать или выкручивать, вот в чем вопрос

Срезать или выкручивать грибы? Разницы нет, утверждает грибной эксперт. Однако просто забрать добычу и уйти тоже нельзя.

-В любом случае вы нарушаете жизнь грибницы своим вторжением. Она может и погибнуть. Поэтому после сбора грибов лучше немного примять почву руками или, например, накрыть это место листвой. В следующий раз на этом месте вы сможете вновь собрать богатый урожай.

Алексей отметил: самое главное правило, которое должен помнить каждый опытный и неопытный грибник — убирать за собой.

- Пожалуйста, не оставляйте после себя мусор в лесу! Сохраняете чистоту! Тогда у вас все получится.