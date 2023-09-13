Юные тольяттинцы разогрелись на «Веселых стартах»

Десятки тольяттинских ребят дружно, шумно и спортивно проводили лето. Фото: КуйбышевАзот.

Вот уже на протяжении 10 лет маленьким тольяттинцам не приходится грустить по поводу окончания летних каникул. В первые осенние месяцы они принимают участие в «Веселых стартах», заряжаясь энергией и хорошим настроением. На спортивный праздник приходят целыми семьями: братья и сестры соревнуются, мамы и папы - болеют за своих детей, радуясь, что они активно проводят время на свежем воздухе, а не сидят в телефонах. Программу «Дворовый спорт» с 2013 года реализует «КуйбышевАзот» совместно с городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти». «Веселые старты» - это праздники, где скорость, сила, ловкость и выносливость не самое важное. Главное в этих неофициальных соревнованиях, собирающих детвору от мала до велика - азарт! И сколько бы не было участников - ни один не ушел без грамоты и приза.

- Здесь нет жесткого определения победителей, награждают всех, - улыбается профессиональный тренер Владимир Воронин. - Организатор не скупится на дипломы и памятные подарки - их получают все участники «Веселых стартов». А главное в «Дворовом спорте» - возможность регулярно заниматься любимыми видами спорта рядом с домом: предприятие предлагает детям и подросткам доступные форматы активного досуга и популяризирует здоровый образ жизни.

«Веселые старты» - «вишенка на торте» проекта, в рамках которого на площадках школ Комсомольского района (№18, 11, 25) с детьми разного возраста круглый год бесплатно занимаются профессиональные тренеры. Зарплату им платит химпредприятие, также обеспечивая необходимым спортинвентарем. Весной 2023 года к социальному проекту подключилась школа №1, расположенная в Центральном районе. Здесь «Веселые старты» прошли 3 сентября, собрав ребятню со всей округи.

- Этот проект не только способствует оздоровлению детей и получению спортивных навыков, но является культурно-развлекательным, - рассказала директор школы № 1 Любовь Афанасьева. - Все лето «КуйбышевАзот» проводил на площадке нашей школы различные досуговые мероприятия, показывал фильмы. А еще химики подарили нам дизайнерское оформление стены - школьный двор преобразился!

На площадке школы №1 заниматься спортом и стены помогают, особенно после дизайнерского оформления. Фото: КуйбышевАзот.

Этим летом киносеансы и детские развлекательные программы проходили и на площадке школы №20. Это еще один важный социальные проект, поддержанный химиками -«Кинотеатр под открытым небом», который реализует КДЦ «Буревестник» в рамках губернаторского проекта «СОдействие».