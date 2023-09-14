Билеты продаются не на «Барби», а на короткометражку или документальный фильм, а картина с Марго Робби и Райаном Гослингом идет как бы бонусом. Фото: кадр из фильма «Барби».

Один из самых ожидаемых голливудских фильмов 2023 года наконец-то можно посмотреть в Самаре. Комедию Греты Гервиг «Барби» не пускали в российский прокат. Рассказываем, где в Самаре можно посмотреть «Барби» и сколько стоят билеты.

Премьера «Барби» во всем мире прошла еще в июле. Некоторые продвинутые самарцы даже ездили в Казахстан, чтобы увидеть эту картину (а также «Оппенгеймер» Кристофера Нолана) на большом экране.

И вот свершилось. «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях можно посмотреть в Самаре с 14 сентября 2023 года в формате предсеансного обслуживания. Это означает, что зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм, у которого есть прокатное удостоверение, а перед ним как бы бесплатно демонстрируется другой «запрещенный» фильм.

В каких кинотеатрах в Самаре можно посмотреть «Барби»

На данный момент фильм планируют пустить на экраны в четырех самарских кинотеатрах:

- Мягкий киноетар в ТЦ «Космопорт» и ТЦ «Гудок», билеты: 350-490 рублей;

- «Киномакс» в ТЦ «Аврора», 260-520 рублей (билеты можно купить только онлайн на сайте кинотеатра);

- Zoom Cinema в ТЦ «Эль Рио», билеты от 270 рублей;

- «5 звезд» в ТЦ «Вива Лэнд», билеты 190-280 рублей.

Обращаем ваше внимание, что больше всего сеансов в день будет в Мягком кинотеатре в «Космопорте», а меньше всего - в кинотеатре «5 звезд».

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