«Она любит Самару и не хочет отсюда уезжать»: певица Фефа снялась в новом сериале «Громко и нежно»

Одну из серий «Громко и нежно» снимали в Самаре.

Пять девушек, пять разных городов, пять историй. В Самаре прошли съемки одной из пяти серий нового интернет-сериала «Громко и нежно» о жизни российских девушек-музыкантов. Выходить сериал будет с 25 по 29 сентября в ВК и Okko.

Мюзикл о девушках-самородках

- Мы создали документальный мюзикл о девушках-самородках, которые находятся «по ту сторону шоу-бизнеса», без денег, с ноутом на кухне. Наши героини самостоятельно создают и продвигают свою музыку, - рассказывает режиссер сериала «Громко и нежно» Кирилл Алехин.

«Громко и нежно» - рассказ о пяти девушка-музыкантах из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда и Самары. Сначала претенденток было 50, но авторы сериала остановились на пяти.

Из Самары выбрали певицу Фефу. Ее трек «Волжский вайб» моментально стал хитом и неофициальным гимном лету в Самаре, а в 2021 году этот песня даже заняла 1 место в американском чарте музыкальной платформы Spotify.

Почему именно Фефа?

Кирилл Алехин нашел Фефу случайно - друзья порекомендовали.

- Я просто спрашивал у знакомых, не слышали ли вы кого-кого-нибудь живого. Немного покопавшись в интернете, я нашел Анфису и увидел ее два самодельных клипа - «Волжский вай» и «Огоньки». Тогда-то я понял - надо брать. Лично меня зацепила история Фефы, потому что она любит Самару всей душой и не хочет отсюда уезжать: она не хочет нырять в мир гламура, так сказать, она сама себе шоу-бизнес.

Списались ребята еще в апреле, а встретились только в конце июля, на самарской набережной, там Фефа организовала уютную сходку.

- Съемки у вас мы начали в июле, мы провели здесь 10 дней. Все началось с удивительного «природника» на городском пляже: Фефа развесила флажки, села на пенек и собрала вокруг себя человек 50-100 (я даже не ожидал), она сыграла 7-8 песен (весь ее репертуар), а потом гитару подхватил ее друг, Дмитрий, и тоже начал играть и петь, - вспоминает режиссер сериала.

Съемки в Самаре проходили не только на набережной: ребята также прошлись по культурному центру, Ленинградской, познакомились с волжскими гедонистами в Доме 77 и даже съездили за город. В серии про Фефу можно будет увидеть не только городские достопримечательности, но также и загородные локации, так как девушка уезжала на время в джазовый лагерь.

- Весь процесс создания фильма мне понравился, ребята огромные профи. Больше всего мне, конечно, было интересно на съемках клипа: когда твои песни приобретают какое-то художественное и визуальное воплощение - это имеет огромную ценность, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Фефа.

В ближайшую неделю ребята планируют закончить съемки сериала и в первых числах октября провести акустический концерт в Москве с участием всех героинь «Громко и нежно».