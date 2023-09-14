Мать не выдержала жуткого зрелища: новобрачные погибли в разорванной машине на границе Самарской области

"Приору" с новобрачными разорвало пополам. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области, на границе с Ульяновском, произошло массовое ДТП, которое унесло жизни троих человек, а одна девушка попала в больницу. Как стало известно, в аварии погибла юная супружеская пара. Молодым людям было всего по 20 с небольшим лет. На место трагедии приехала мама погибшей невесты, жуткое зрелище довело женщину до сердечного приступа.

По официальным данным ГИБДД, трагедия на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград произошло днем 11 сентября. 23-летний водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Auris и Kia Sportage. Удар в «Тойоту» пришелся по касательной, а вот с «Киа» отечественная легковушка столкнулась лоб в лоб. От удара «Приору» разорвало на две части.

- Молодой водитель погиб на месте. Рядом с ним на пассажирском сидении была его 20-летняя невеста, которая тоже скончалась до прибытия медиков. На заднем сидении находилась еще одна девушка. 19-летнюю пассажирку корейской иномарки со множественными травмами доставили в ближайшую больницу в город Сызрань, - сообщили в областном МВД.

Выжила пассажирка отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В результате массового ДТП погибла также 49-летняя водитель автомобиля «Киа». По данным представителей дорожной службы, которые работали на месте аварии, погибшая была из Башкирии.

Водитель "Киа" погибла в результате столкновения. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

На место трагедии спустя некоторое время приехала мама погибшей молодой невесты. Материнское сердце не выдержало увиденного, женщине пришлось вызвать скорую помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.