Столбики термометров будут подниматься до +23. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в самом разгаре бабье лето. Похоже, в выходные оно еще останется с нами, несмотря на несколько противоречивые прогнозы погоды от разных источников. Рассказываем про погоду в Самаре выходные дни 16-17 сентября 2023 года.

Приволжское УГМС сообщает, что в ночь на субботу, 16 сентября, и днем местами может быть мелкий дождик. Воздух днем прогреется до +21 градуса. Однако восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с, может подпортить идиллический прогноз погоды. Ночью прохладно: +6...+11 градусов.

В воскресенье, 17 сентября, переменная облачность, ветер неустойчивый, слабый. Днем +16...+21 градусов, ночью +6...+11 градусов. Без осадков.

По данным Gismeteo.ru, самарцев ждут замечательные теплые выходные. 16 сентября будет ясным солнечным днем. Воздух прогреется до +21 градуса днем. Ожидается легкий ветерок: 2-6 м/с. Ночью +14...+16 градусов.

17 сентября так же ясно и даже немного теплее: столбик термометра может подняться до отметки в +23 градуса. Ночью +13...+15 градусов.

Сервис Яндекс.Погода на субботу пророчит такие же температурные показатели, однако сообщает, что день будет скорее облачный, чем солнечный. Атмосферное давление 760-761 мм ртутного столба.

В воскресенье ясно будет только утром, затем набегут облака. Температура воздуха днем составит +21...+22 градусов. Ветер северный 2-4 м/с.

Если верить прогнозам от Яндекс.Погоды и Gismeteo, теплая сухая погода сохранится в Самаре и в начале следующей недели.