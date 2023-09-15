10 октября во Дворце культуры на Молодогвардейской выступит Баста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре в Самаре «гастрольный чес» достигнет небывалого размаха. Ожидается много концертов признанных звезд и спектакли с именитыми актерами. Особенно порадуются любители рок-н-ролла старой школы. Рассказываем про концерты в Самаре в октябре 2023 года.

Концерт группы «Пикник» в Самаре

Когда: 7 октября, 19.00

Где: УК МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253А)

Билеты: 1500-3500 руб.

В юбилейной программе (12+) музыканты «Пикника» будут перемещаться не только во времени, исполняя хиты разных лет, но и в пространстве. Как это будет реализовано — пока секрет. Но поклонники группы уже сгорают от нетерпения.

Концерты Басты в Самаре 10 октября 2023

Когда: 10 октября, 19.00

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222)

Билеты: 2000-8000 руб.

Концерт популярного в стране рэпера Басты - это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все, что вы бы хотели услышать, вы услышите - начиная с хитов с альбома «Баста 1» и заканчивая последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Когда я смотрю на небо» и другими.

Joe Lynn Turner

Когда: 13 октября, 19.00

Где: ОДО (ул. Шостаковича, 7)

Билеты: 1500-5000 руб.

Джо Линн Тернер - легендарный американский вокалист, снискавший мировую славу как фронтмен трех лучших групп хард-рока 80-х: Rainbow Ритчи Блэкмора, Yngwie Malmsteen's Rising Force и Deep Purple. На концертах российского тура поклонников ждет лавина хитов золотой эры рока (12+).

«Мастер»

Когда: 15 октября, 20.00

Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2)

Билеты: 1000-3000 руб.

Легендарная хеви-метал группа «Мастер» выступит этой осенью с лучшими хитами. Успешно отпраздновав в прошлом году 35-летний юбилей, коллектив возвращается на сцену, чтобы порадовать поклонников тяжелый музыки своими лучшими творениями вместе с именитыми гостями: Андреем Большаковым, Михаилом Серышевым и Алексеем Strike.

Виктория Толстоганова

Когда: 18 октября, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 1000-3600 руб.

После смерти отца мать с сыном почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. Захватывающий интрнет-триллер на сцене покажут звезда российских сериалов Виктория Толстоганова и молодой актер Даниил Киселев.

«Эпидемия. Эльфийская рукопись»

Когда: 22 октября, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билеты: 1800-5500 руб.

«Эльфийская Рукопись» (12+) - это легендарная метал-опера группы «Эпидемия». У самарских эпифанов снова появилась уникальная возможность увидеть легендарное шоу, которое «проапгрейдили» в 2019 году. Афиша также обещает специальных гостей.

КняZz

Когда: 22 октября, 20.00

Где: УК МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253А)

Билеты: 2200-4700 руб.

У основателя группы «Король и Шут» Андрея Князева тоже юбилей - 50лет. Его сольный проект КняZz продолжил традиции легендарной панк-группы, но не ушел во вторичность, напротив - стал собирать стадионы. На юбилейном концерте прозвучат все хиты.

Владимир Кузьмин

Когда: 25 октября, 20.00

Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 2000-32000 руб.

И снова Владимир Кузьмин в «Максимилансе». Он так часто там выступает, что начинаешь подозревать, что его там держат в плену. Но нет, просто его очень любят и ждут в Самаре.

Квартирник «У Маргулиса»

Когда: 27 октября, 19.00

Где: ОДО (ул. Шостаковича, 7)

Билеты: 1200-4500 руб.

Евгений Маргулис — блюзмен, бывший участник группы «Машина времени». Его «квартирники» - это возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла. Исполнительское мастерство, мощная традиция, настоящий драйв и огромный музыкальный опыт за плечами, который позволяет делать то, что нужно, для души, не оглядываясь на суетливую конъюнктуру рынка.

Концерт группы «Мельница» в Самаре

Когда: 30 октября, 19.00

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г)

Билеты: 1800-3700 руб.

Группа «Мельница» везет в Самару программу под названием «Символ Солнца» (12+). Так же будет называться девятый номерной альбом фолк-коллектива. Традиционно в новом альбоме появятся и новые лирические герои, в «Символе Солнца» их зовут Кащей и Василиса. К команде соавторов присоединился прозаик и сценарист Андрей Рубанов, написавший для нового альбома два текста.

«Алиса»

Когда: 30 октября, 20.00

Где: УК МТЛ «Арена» (ул. Советской Армии, 253А)

Билеты: 2000-5000 руб.

Легенде русского рока - группе «Алиса» - стукнуло 40 лет. Юбилейный тур будет особенно жарким. Константин Кинчев и его музыканты исполнят песни с нового альбома - «XXXX» - и, конечно, свои суперхиты, вроде «Красного на черном».