Любить, оберегая: как защитить детей от угроз в школе, на улице и дома

Эксперты дали советы родителям, как обезопасить ребенка в современной действительности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Любить детей — значит заботиться об их безопасности. Жизнь и здоровье ребенка, психоэмоциональное благополучие школьника и финансовая безопасность семьи - эти и другие темы затронули эксперты на круглом столе "Правила жизни: как обезопасить ребенка в современной действительности", приуроченном к началу учебного года.

Пропускной режим

Первое сентября этого года не принесло существенных изменений в организацию пребывания школьников в учебных заведениях, рассказала руководитель управления комплексной безопасности и цифровизация образования министерства образования и науки Самарской области Юлия Брязгунова.

- В школах сохраняется ранее установленный пропускной режим, персонал проходит тренировки на случай возникновения террористической опасности. Существуют типовые действия нарушителей правопорядка, и люди, ответственные за безопасность учащихся, о них информированы и обучены противодействию преступникам в опасной ситуации, - рассказала Юлия Александровна.

Юлия Брязгунова: Начало нового учебного года не принесло существенных изменений в организацию пребывания школьников в учебных заведениях. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Проверенный способ

Однако школьникам грозит опасность не только со стороны террористов. Психологическое, а порой и физическое здоровье ребят может пострадать от действий их же ровесников. О том, как противостоять школьной травле - буллингу, рассказал Сергей Куликов, педагог-психолог «Регионального социопсихологического центра», руководитель самарского городского отделения Ассоциации школьных служб примирения Самарской области.

- Если в детском коллективе отмечаются факты буллинга, то в конфликт так или иначе вовлечены все члены коллектива, включая взрослых, которые с ними взаимодействуют. Лучшей способ борьбы с травлей - это максимально широкая информация о том, как все происходит и как этому противостоять, - рассказал Сергей Викторович. - Дети, родители, учителя, должны знать в каких формах может проявляться буллинг. Бывает, что его жертва может действительно досаждать окружающим своим поведением, например, при наличии синдрома гиперактивности у ребенка. В таком случае и дети, и учителя могут прийти к ошибочной мысли, что некое наказание может пойти ему на пользу.

Сергей Куликов: Лучший способ борьбы с травлей - рассказать родителям, что происходит в школе. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

За помощью и информацией Сергей Куликов посоветовал обращаться в группы сообщества в ВК и Телеграм. Психологи всегда готовы поделиться подробной дорожной картой действий при первых признаках неблагополучия в коллективе.

Цифровая гигиена

Тему продолжила Анастасия Кузенкова, специалист по информационной безопасности ООО «АйЭсТи». Она сказала,что травля реальная или виртуальная может быть выявлена оперативно при наличии доверительных отношений родителей с детьми. Говоря о цифровой безопасности, она выделила моменты, в которых ребенок с наибольшей вероятностью может оказаться жертвой.

- В первую очередь это кибербуллинг. Детям важно как можно раньше рассказывать о цифровой гигиене, то есть тщательной фильтрации материала, который может быть размещен в открытом доступе. Ребенок должен понимать, что нужно свести к минимуму количество личной информации, которую недоброжелатель способен использовать для шантажа и преследований, - поделилась Анастасия Алексеевна.

Анастасия Кузенкова: Нужно свести к минимуму количество личной информации в сети, которую недоброжелатель может использовать против подростка. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Детям нужно рассказывать о вариантах мошенничества в сети и недопустимости общения с незнакомцами. Ведь очень часто под видом ровесника с детьми общаются взрослые люди, преследующие корыстные или преступные цели. Оградить школьника от таких людей и нежелательного контента помогут специальные фильтры. Однако важно помнить, что они не заменят того самого доверия между детьми и родителями, которое все эксперты называли лучшей защитой.

Карты не игрушка

Виталий Белоцкий, региональный директор ДО «Самарский» ПСБ, заметил, что родительский пример – это еще и лучшее средство обучения финансовой грамотности, которую в современном мире лучше начинать осваивать еще с дошкольного возраста. Школьник уже должен понимать, что такое деньги, для чего они нужны и какие угрозы с ними связаны.

- Законодательство позволяет выпускать дебетовые карты, привязанные к счету родителей, для детей, начиная с 6 лет, - рассказал Виталий Викторович. - Разумеется, набор функций таких карт ограничен. С них нельзя переводить деньги, оплачивать покупки в сети интернет, но можно совершать небольшие покупки самостоятельно. Это прекрасный способ научить ребенка ценить деньги и планировать бюджет.

С согласия родителей эти ограничения могут быть сняты.

Виталий Белоцкий (слева): Ребенок должен понимать, что такое деньги, для чего они нужны и какие угрозы с ними связаны. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Безопасный пусть всегда чуть длиннее

Подростки могут представлять опасность для себя, семьи и окружающих не только используя сеть интернет и безналичные деньги, но и, например, прокат самокатов. Число происшествий с участием средств индивидуальной мобильности растет год от года, и одного ужесточения законодательства в данном случае недостаточно. Инспекторы ГИБДД знают, что зачастую дети берут самокаты в аренду без ведома родителей, часто, не имея навыков и не зная правил, повинуясь примерам ровесников, и поэтому напоминают о важности профилактических бесед родителей со своими детьми.

Владимир Зубов, и.о. начальника пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, капитан полиции обратил внимание на то, что осень традиционно сопровождается всплеском числа ДТП с участием несовершеннолетних.

С началом учебного года сотрудники ГИБДД особенно активно проверяют соблюдение ПДД водителями в районах учебных заведений, а также идут в школы, чтобы напомнить о правилах дорожного движения самим ребятам.

- Дети за лето успевают забыть, как вести себя на улице, и отправляясь в школу чаще нарушают правила. Также негативно влияет на статистику происшествий и более ранее наступление темноты в осеннее время. Практика показывает, что безопасный путь, как правило, чуть длиннее. И тем не менее надо начить детей выбирать немного более долгий, но спокойный маршрут, - сказал Владимир Юрьевич.

Легкие деньги – путь в пропасть

Наиболее опасным с точки зрения последствий для репутации можно назвать вовлечение подростков в противоправную деятельность, например, распространение наркотических веществ.

Татьяна Гордеева, заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции, поделилась, что неоднократно сталкивалась с тем, как преступные сообщества обманом и обещанием легких денег вовлекают учащихся в противоправный бизнес.

- Установка так называемых закладок - одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, - рассказала Татьяна Сергеевна. - Преступникам удается вовлекать подростков, убеждая, что им не грозит уголовное преследование в силу возраста. Детям важно объяснить, что действующее законодательство позволяет наказывать по отдельным статьям УК с 16-ти, а наиболее тяжким – с 14-ти лет.

Татьяна Гордеева: Детям важно объяснить, что действующее законодательство позволяет наказывать по отдельным статьям УК с 16-ти, а наиболее тяжким – с 14-ти лет. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Любите детей, оберегая

Алла Нечесова, начальник отделения по делам несовершеннолетних Самарского линейного отдела полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, особо подчеркнула, что родительская любовь должна в первую очередь выражаться в заботе о безопасности ребенка. При этом она предостерегла от формального подхода к воспитательному вопросу. Необходимо находить способы донести информацию о безопасном поведении на доступном и понятном малышу или подростку языке.

- Первого июня, в День защиты детей, мы провели большой детский праздник на Комсомольской площади. Туда пришли, и дети, и родители, были среди участников пассажиры поездов и случайные прохожие, но нам удалось сделать так, что всем у нас было весело и интересно. Уверена, что правила, рассказанные в такой игровой форме, по-настоящему запомнятся и, возможно, сохранят чье-то здоровье или даже жизнь, - поделилась Алла Альбертовна.

Алла Нечесова: правила, рассказанные в игровой форме, дети запоминают лучше. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Снимите наушники!

За последние 10 лет в Самарской области число случаев травмирования граждан на железной дороге снизилось более чем в два раза: с 82-х до 35-ти. К сожалению, число несчастных случаев с детьми не сократилось - в среднем 3 происшествия в год. Об этом рассказал Алексей Березин, заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Внимание на дороге: помните, безопасный пусть всегда чуть длиннее. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

- Этим летом по дороге на экзамен под поезд попала и оказалась тяжело травмирована девушка, которая находилась в состоянии сильного эмоцонального напряжения. Именно поэтому мы вслед за нашими коллегами говорим о том, как важно поддерживать живой эмоциональный контакт с детьми, - поделился Алексей Анатольевич.

Большой опасностью для школьников остается мода находиться в наушниках и капюшонах на улице, в том числе вблизи путей, а также делать селфи в зоне повышенной опасности. Сейчас готовится оригинальное и эффективное решение этой проблемы.

- РЖД инициировала создание мобильного приложения, которое должно быть предустановленно на все мобильные телефоны. Оно будет принудительно отключать аудиоконтент на телефоне при приближении владельца к железнодорожной инфраструктуре. При этом на устройство будет приходить оповещение о том, что человек находится в зоне повышенной опасности, - рассказал Алексей Березин. - У Кубышевской железной дороги уже есть удачный опыт технологического решения для повышения безопасности на территории Уфы при поддержке Яндекс.Карт.

Сотрудники Кубышевской железной дороги много внимания уделяют разъяснительной работе. Напоминают взрослым о том, как важно не оставлять детей без присмотра в районе железнодорожных путей, не переходить через пути в местах, не оборудованных пешеходными настилами, как опасно подлезать под вагоны, играть на платформах и путях.

За год проведено 1200 профилактических рейдов, 46 экскурсий школьников на предприятия и в музеи железнодорожного транспорта (из них 15 - по Самарской области), 72 конкурса на знание правил безопасности.

РЖД постоянно занимается повышением безопасности. С 2014 года реализуется инвестиционный проект, благодаря которому на дороге в границах Самарской области построено 13 пешеходных переходов и два ограждения путей.

- Важно, чтобы родители собственным примером показывали детям важность соблюдения правил. Даже если машинист вовремя заметит человека на путях, поезд не сможет остановиться мгновенно. Тормозной путь состава составляет от 300 метров до километра, и дети должны об этом знать, - напомнил Алексей Анатольевич.

Жизненно важную информацию стараются донести до детей всеми возможными способами: с помощью аниматоров, печатных и электронных СМИ, плакатов тематических граффити.

Железнодорожники вышли с предложением к министерству образования Самарской области о включении вопросов безопасности детей на путях в планы дополнительных школьных занятий, повестки родительских собраний, создании на сайтах учебных заведений страничек «Безопасность на железной дороге».