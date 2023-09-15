Что даст Самаре статус столицы изобретательства

В Самаре обсудили перспективы российского изобретательства. Фото: Александр СЕМОЧКИН

Вузы и промышленность поддержали идею

В августе Самарская область подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе на право стать столицей изобретательства-2024. И победила, забрав титул у Кировской области, которой он принадлежал в 2023 году (в 2022 году - Мордовии, а с 2019 по 2021 - Ульяновской области).

Каким же условиям должен соответствовать регион, чтобы претендовать на победу? Для оценки заявок использовалось несколько критериев. Прежде всего, это количество проводимых мероприятий. Второе - планируемый охват участников: чем их больше, тем выше рейтинг заявки. Учитывается информационная открытость, то есть, количество информационных поводов в СМИ и соцсетях, посвященных теме изобретательства и рационализаторства, сфере интеллектуальной собственности. И, конечно, объем финансирования, который соискатели запланировали на проведение мероприятий. Критерии патентной активности тоже немаловажны: больше шансов имеет регион, активно вовлеченный в сферу развития интеллектуальной собственности, неравнодушный к теме изобретательства и рационализаторства, поддерживающий федеральные проекты, и транслирующий их гражданам субъекта.

- Организаторами конкурса выступают федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент и всероссийское общество изобретателей-рационализаторов (ВОИР), - рассказал юрисконсульт научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Максим Адушев. - Статус столицы изобретательства России дает право проводить региональные и федеральные мероприятия под этим «флагом». Это, безусловно, придаст мощный импульс развитию сферы интеллектуальной собственности в регионе для наращивания научного и интеллектуального потенциала, изобретательской активности.

У Самарской области есть все основания быть столицей изобретательства: в регионе серьезная промышленность, мощные университеты и научно-исследовательские центры.

- Получению Самарской областью статуса столицы изобретательства способствовала вся предшествующая работа нашего НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», - отметил технологический директор НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Даниил Бажин. - В прошлом году очень много мероприятий было связанно с патентной деятельностью и изобретательством, рационализаторством. Все действия, которые предпринимались на этапе формирования научно-исследовательского центра, направленны на то, чтобы наша экономика стала более интеллектуальной и развитой. И именно университеты предложили большую часть мероприятий, которые готовы реализовать на своих площадках. Оказали поддержку и предприятия: помогли сформировать план мероприятий, в том числе совместных с вузами.

Члены научного сообщества поддержали идею получения почетного статуса.

- Самарский университет активно участвует в консорциуме, - рассказала представитель центра патентной аналитики НОЦ «Инженерия будущего», заведующая кафедрой системы права Самарского Университета - участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Надежда Развейкина. - Безусловно, мы поддерживаем и проводим мероприятия, в этом году был конкурс изобретателя. У нас есть собственная программа «Управление инновациями и интеллектуальной собственностью», которая направлена на людей, обладающих компетенциями и интеллектуальными правами. Для Самарского университета это очень важная тема.

Молодые люди региона, изобретайте!

Основой конкурсной заявки стал план мероприятий, сформированный совместно с представителями общественных организаций, университетов, промышленных предприятий. В плане 227 мероприятий, участниками которых станут 73 тысячи человек. Из 227 мероприятий 92 направлены на развитие научно-технического творчества детей, молодежи и студенчества.

- Перед нами, как перед всей страной, стоит задача воспитания нового поколения изобретателей, способных вывести страну на новый уровень, - считает Надежда Развейкина. - План содержит целый ряд пилотных проектов в сфере изобретательской деятельности: создание института уполномоченного по делам изобретателей и рационализаторов, учреждение ежегодной церемонии награждения «Лучший изобретатель», наград и значков, создание определенной грантовой поддержки, выделение субсидий на коммерциализацию, форумы, выставки в школах и университетах. Нашими коллегами из институтов развития были предложены мероприятия по информированию изобретателей о грантовой поддержке в сфере интеллектуальной собственности, поддержке предпринимателей.

Повышать престижность статуса изобретательства важно не только среди детей и молодежи. Сейчас Самарская область занимает 14 место в национальном рейтинге научно-технологического развития, и его нужно не только сохранить, но и улучшить. Наличие инновационной инфраструктуры дает возможность развития в этой сфере.

- Это действительно сложная работа, - считает Даниил Бажин. - Изобретения - это всегда выход за рамки обыденности. НОЦ был изобретен как инструмент общения между промышленниками и изобретателями. Все регионы, которые сейчас участвуют в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня, это понимают. Сейчас их 15 на территории России - это точки доступа к ресурсам предприятий и органов власти. «Первую скрипку» тут играет само сообщество, которое является источником новых технологий.

- Все, у кого есть тяга и способности к технологическому развитию или изобретательству, не бойтесь заявлять об этом, независимо от места работы, - призывает Надежда Развейкина. - А поддержку НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» мы обеспечим.