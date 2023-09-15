Столбы дыма рвутся из-под земли: пугающие видео пожара в заброшенном заводе в Самаре

Густой столб дыма виден из многих точек Самары. Фото: Ольга НОВИКОВА

Столбы черного дыма вырываются из-под земли и собираются над Самарой в густой гигантский столб. Облако дыма застилает небо. Повсюду огонь и темнота. В Советском районе горит здание бывшего подшипникового завода. Совсем рядом – крупный Кировский рынок и жилые дома.

Пламя вспыхнуло днем в пятницу, 15 сентября 2023 года. В МЧС о пожаре сообщили в 10:39. Тут же на улицу Калинина, где находится здание бывшего завода, рванули машины пожарных. На месте сейчас 71 человек и 22 единицы техники. Пожар еще не локализовали, поэтому не исключено, что количество огнеборцев может вырасти.

Подвал заполнен машинным маслом

В распоряжении «КП-Самара» попали эксклюзивные видео с места ЧП. Прямо из самого эпицентра пожара. Кадры жуткие. Из-под земли здесь и там вырывается дым, повсюду огонь.

В аварийном здании полыхает масло. Площадь пожара – 100 квадратных метров по данным регионального ГУ МЧС и 500 квадратных метров по данным прокуратуры Самарской области. Известно, что подвал здания бывшего завода был заполнен машинным маслом, а вся территория вокруг пропитана им.

Так же известно, что рядом со зданием бывшего завода организовали производство, где обжигали кабель. Раньше там уже вспыхивали пожары. Не исключено, что это производство спровоцировало возгорание и сейчас.

Огонь вспыхнул днем в пятницу 15 сентября. Фото: из соцсетей

Причину пожара выясняют

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожарные продолжают бороться с огнем. На месте мэр Самары Елена Лапушкина, глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, а также правоохранители, действия которых координирует исполняющий обязанности прокурора Советского района Самары Алексей Баев.

На месте пожарные. Фото: Ольга НОВИКОВА

Прокуратура уже начала проверку соблюдения противопожарного законодательства и выясняет причины пожара.